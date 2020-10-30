«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Октября
+12...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.23 KZT
  • €1 = 506.79 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 1252

Более 80 сотовых телефонов изъяли во время обыска в колонии Мангистау

В учреждении ГМ-172/6 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области провели плановый обыск осужденных. Мероприятие проходило в присутствии представителей прокуратуры и правозащитников. Как сообщили в учреждении, всего сотрудниками колонии было изъято: 81 мобильный телефон, 76 SIM-карты, 38 колюще-режущих предметов.

Фото пресс-службы ведомства
Представители правозащитных организаций и областной прокуратуры зафиксировали, что мероприятие проходило в строгом соответствии с законодательством и соблюдением прав осужденных.

Более 80 сотовых телефонов изъяли во время обыска в колонии Мангистау


- Всего за 10 месяцев в ходе обысковых мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы и Национальной гвардии изъято порядка 500 мобильных телефонов, SIM-карт и прочих принадлежностей к ним. Нами используются все возможные технические средства для поиска и изъятия, а также проводится работа по предотвращению доставки в учреждение запрещенных к использованию предметов, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
My_way (Посетители) Сегодня, 15:09
Тюремный колл-центр прям.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
132131212 (Посетители) Сегодня, 14:52
Сами же охранники им передают, со слов бывшего зека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
chilian (Посетители) Сегодня, 14:23
Мдаа! Не тюрьма, а сотовый магазин прям.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 13:14
Сначала передают,потом изымают,что бы снова передать. Хорошо придумали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • TU-154
  • chilian
 Dushman (Посетители) Сегодня, 13:10
уберите розетки в камерах и вопрос будет решен.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика