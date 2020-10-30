Более 80 сотовых телефонов изъяли во время обыска в колонии Мангистау

Представители правозащитных организаций и областной прокуратуры зафиксировали, что мероприятие проходило в строгом соответствии с законодательством и соблюдением прав осужденных.- Всего за 10 месяцев в ходе обысковых мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы и Национальной гвардии изъято порядка 500 мобильных телефонов, SIM-карт и прочих принадлежностей к ним. Нами используются все возможные технические средства для поиска и изъятия, а также проводится работа по предотвращению доставки в учреждение запрещенных к использованию предметов, - рассказали в пресс-службе ведомства.