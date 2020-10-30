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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:20

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В Жанаозене открылась ПЦР-лаборатория

Пропускная способность лаборатории составляет 200 тестов в день. Об этом сообщает акимат Жанаозена.

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы акимата Жанаозена, ПЦР-лаборатория (вирусология) расположена рядом с многопрофильной больницей.

- Сейчас к сдаче доступно до 200 тестов в день. Местной нефтяной компанией выделено 89 миллионов тенге на приобретение общего медицинского оборудования. Кроме того, на четыре тысячи человек получены реагенты для тестирования на коронавирус в лаборатории. Несколько дней назад уже началась установка импортного медицинского оборудования из Алматы. В лаборатории работают квалифицированные медицинские работники. Кроме ПЦР-тестов, в лаборатории проводятся и другие анализы и лабораторные исследования, - рассказали в акимате Жанаозена.

Также в акимате рассказали, что 45 кислородными пунктами оснащена многопрофильная и другие больницы.

- На сегодняшний день без баллона можно доставлять кислород в родильный дом, лечебный корпус, инфекционную больницу и реанимационное отделение. В случае второй волны пандемии подготовлена межрайонная туберкулезная больница на 100 койко-мест и средства индивидуальной защиты для медперсонала. Больница расположена в девяти километрах от города. Сегодня в туберкулезном диспансере производится капитальный ремонт. В связи со снижением заболеваемости в отремонтированное здание тубдиспансера переедет станция скорой медицинской помощи, - сообщили в городском акимате.



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