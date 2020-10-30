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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:41

Просмотров: 1434

Чиновники прокомментировали жалобы жителей на грязную горячую воду в Актау

В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области прокомментировали публикацию пользователя сайта Lada.kz, размещенную в рубрике «Народные новости». С жалобами жителям посоветовали обращаться к санэпидемиологам.

Фото из архива "Лады"
В рубрику «Народные новости» пользователь сайта 28 октября опубликовал статью под названием «Горячая вода, не отвечающая никаким санитарным нормам».

В статье автор обратился к антимонопольному комитету с просьбой разъяснить, какие действия ими были предприняты в пользу потребителей, которым приходится терпеть некачественные услуги двух монополистов ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «МАЭК- Казатомпром».

- Будет ли применен компенсирующий тариф к грязной (вот уже как полмесяца) горячей воде, потребленной в октябре 2020 года?, - спрашивает пользователь сайта.

В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области прокомментировали публикацию.

- Согласно Закону РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», компетенция по установлению соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам горячей воды определена за государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи потребителям необходимо обратиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Мангистауской области - для проведения анализа качества горячей воды на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и принятия мер, - сообщили в ведомстве.



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Комментарии ( 5 )

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  • ЛС
  • Berikk
  • Галина63
  • Lelik72
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 22:35
Я что-то не понял! Это что за гаврики такие ?! А где же позиционируемый НАНом принцип "одного окна" ?!
Эти кто ответ дал, вы должны перенаправить жалобу граждан компетентному органу!
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:15
анализ качества отписки департамента комитета по регулированию естественных монополий соответствует цене вопроса- тёмный, мутный... look
 
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 Нурекен (Посетители) Сегодня, 21:04
Значит, они не потребители и их не волнует
 
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 freizer (Посетители) Сегодня, 20:51
У Меня вопрос, а где живут чиновники и работники департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Мангистауской области Ааа? П-ы Нужно дать и тем и другим.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:49
простой народ как футбольный мяч по полю туда сюда разные чинуши гоняют... мол не наша компетенция,проблема... и т.д! прокуратура молчек ...доблестный нур-отан вообще в другом мире живет. маразм крепчает

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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