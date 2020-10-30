Чиновники прокомментировали жалобы жителей на грязную горячую воду в Актау

Фото из архива "Лады"
В рубрику «Народные новости» пользователь сайта 28 октября опубликовал статью под названием «Горячая вода, не отвечающая никаким санитарным нормам».
В статье автор обратился к антимонопольному комитету с просьбой разъяснить, какие действия ими были предприняты в пользу потребителей, которым приходится терпеть некачественные услуги двух монополистов ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «МАЭК- Казатомпром».
- Будет ли применен компенсирующий тариф к грязной (вот уже как полмесяца) горячей воде, потребленной в октябре 2020 года?, - спрашивает пользователь сайта.
В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области прокомментировали публикацию.
- Согласно Закону РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», компетенция по установлению соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам горячей воды определена за государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи потребителям необходимо обратиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Мангистауской области - для проведения анализа качества горячей воды на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и принятия мер, - сообщили в ведомстве.
В статье автор обратился к антимонопольному комитету с просьбой разъяснить, какие действия ими были предприняты в пользу потребителей, которым приходится терпеть некачественные услуги двух монополистов ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «МАЭК- Казатомпром».
- Будет ли применен компенсирующий тариф к грязной (вот уже как полмесяца) горячей воде, потребленной в октябре 2020 года?, - спрашивает пользователь сайта.
В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области прокомментировали публикацию.
- Согласно Закону РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», компетенция по установлению соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам горячей воды определена за государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи потребителям необходимо обратиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Мангистауской области - для проведения анализа качества горячей воды на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и принятия мер, - сообщили в ведомстве.