«Поликлиники на колёсах» появились в двух районах Мангистау

Передвижные медицинские комплексы марки Yutong прибыли в Актау сегодня, 31 октября.Транспортные средства оборудованы кабинетом терапевта, аптекой, рентгенологическим аппаратом, флюорографической установкой, аппаратом ультразвукового исследования, участком биохимического забора и переливания крови. В комплексе присутствует и гинекологический кабинет.- В передвижном медицинском комплексе можно сдать и анализ на коронавирус. Медицинские комплексы заменяют собой целую поликлинику. К примеру - раньше, чтобы сделать УЗИ, нужно было ездить в Актау или в районный центр. Теперь такой необходимости нет. Передвижные медицинские комплексы будут курсировать по Тупкараганскому и Каракиянскому районам. В дальнейшем планируем обеспечить такими комплексами все районы области, - пояснили в управлении здравоохранения региона.Стоимость передвижных медицинских комплексов осталась неизвестной.