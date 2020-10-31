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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:13

Просмотров: 167

«Поликлиники на колёсах» появились в двух районах Мангистау

Материально-техническая база управления здравоохранения Мангистауской области пополнилась двумя передвижными медицинскими комплексами. Они будут использоваться в Тупкараганском и Каракиянском районах области. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Передвижные медицинские комплексы марки Yutong прибыли в Актау сегодня, 31 октября.

Транспортные средства оборудованы кабинетом терапевта, аптекой, рентгенологическим аппаратом, флюорографической установкой, аппаратом ультразвукового исследования, участком биохимического забора и переливания крови. В комплексе присутствует и гинекологический кабинет.

«Поликлиники на колёсах» появились в двух районах Мангистау

«Поликлиники на колёсах» появились в двух районах Мангистау

«Поликлиники на колёсах» появились в двух районах Мангистау

«Поликлиники на колёсах» появились в двух районах Мангистау

«Поликлиники на колёсах» появились в двух районах Мангистау


- В передвижном медицинском комплексе можно сдать и анализ на коронавирус. Медицинские комплексы заменяют собой целую поликлинику. К примеру - раньше, чтобы сделать УЗИ, нужно было ездить в Актау или в районный центр. Теперь такой необходимости нет. Передвижные медицинские комплексы будут курсировать по Тупкараганскому и Каракиянскому районам. В дальнейшем планируем обеспечить такими комплексами все районы области, - пояснили в управлении здравоохранения региона.

Стоимость передвижных медицинских комплексов осталась неизвестной.



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