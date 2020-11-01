Пять новых случаев COVID-19 выявили в Мангистау

Фото из доступных источников

По количеству заболевших COVID-19 за сутки лидирует Восточно-Казахстанская область — 252 пациента с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



По состоянию на 1 ноября в Мангистауской области зафиксировано 3403 случая COVID-19. Победили недуг 3280 человек. От коронавируса зарегистрировано 45 смертей.