Новому заместителю акима Мангистауской области показали модульную больницу в Актау

Фото предоставили в ЦОК
Новый госпиталь в 1А микрорайоне занимает площадь в четыре гектара. Он поделён на модули, каждый из которых оснащён всем необходимым: аппаратами ИВЛ, высокоточными компьютерными томографами и цифровым рентгеном.
В арсенале врачей также имеется необходимая кислородная станция и вентиляционная камера. В больницу планируется трудоустроить около 300 медработников.
О готовности ко второй волне пандемии рассказала руководитель управления здравоохранения региона Жамал Жаманбаева. Уже на следующей неделе планируется перевод пациентов, получающих лечение в инфекционных стационарах І и ІІ уровня, в новый модульный стационар.
Напомним, в Актау состоялось открытие современного модульного инфекционного стационара. На презентации медучреждения побывал аким Мангистауской области Серикбай Трумов.
В арсенале врачей также имеется необходимая кислородная станция и вентиляционная камера. В больницу планируется трудоустроить около 300 медработников.
О готовности ко второй волне пандемии рассказала руководитель управления здравоохранения региона Жамал Жаманбаева. Уже на следующей неделе планируется перевод пациентов, получающих лечение в инфекционных стационарах І и ІІ уровня, в новый модульный стационар.
Напомним, в Актау состоялось открытие современного модульного инфекционного стационара. На презентации медучреждения побывал аким Мангистауской области Серикбай Трумов.