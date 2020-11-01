Спустя три года: В Мангистау запустили новую автодорогу

- По проекту основание автомобильной дороги было засыпано цементно вяжущим грунтом, поверх которого был уложен защитный слой (ШПО). В итоге взявшая на себя ответственность за допущенные недочёты подрядная организация компенсировала всё за счёт собственных средств. Стоит отметить, что дорожное строительство – одно из главных направлений развития. За последние три года в нашем регионе построено 368,3 километра автомобильных дорог. 306,6 километра отремонтировано и модернизировано, - сообщили в акимате.

Протяжённость дорожного полотна составляет 13 километров. Ремонт был начат в 2017 году.На сегодняшний день протяжённость автодорог в области составляет 2 948 километров. 1020 из них — трассы республиканского значения.В августе завершилось масштабное строительство 97 километров полотна «Ата жолы». Трасса ведёт к святыне «Бекет ата». Её строительство – ещё один важный шаг в раскрытии туристического потенциала региона.В данный момент активно ведётся модернизация трассы вдоль береговой линии в сторону баз отдыха и до порта Курык. Дорога расширится до четырёх полос. Общая протяженность составит 27 километров. Уже готово 15,6 километра. Установлена современнейшая система освещения, тротуары и велодорожка.Также власти планируют модернизировать и расширить 23,15 километра дороги Актау-Аэропорт.