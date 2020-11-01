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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 2912

Спустя три года: В Мангистау запустили новую автодорогу

В Мангистауской области завершилось строительство автодороги, которая соединяет села Тущыкудук и Щебир Мангистауского района. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

Кадр видео
Протяжённость дорожного полотна составляет 13 километров. Ремонт был начат в 2017 году.

- По проекту основание автомобильной дороги было засыпано цементно вяжущим грунтом, поверх которого был уложен защитный слой (ШПО). В итоге взявшая на себя ответственность за допущенные недочёты подрядная организация компенсировала всё за счёт собственных средств. Стоит отметить, что дорожное строительство – одно из главных направлений развития. За последние три года в нашем регионе построено 368,3 километра автомобильных дорог. 306,6 километра отремонтировано и модернизировано, - сообщили в акимате.


На сегодняшний день протяжённость автодорог в области составляет 2 948 километров. 1020 из них — трассы республиканского значения.

В августе завершилось масштабное строительство 97 километров полотна «Ата жолы». Трасса ведёт к святыне «Бекет ата». Её строительство – ещё один важный шаг в раскрытии туристического потенциала региона.

В данный момент активно ведётся модернизация трассы вдоль береговой линии в сторону баз отдыха и до порта Курык. Дорога расширится до четырёх полос. Общая протяженность составит 27 километров. Уже готово 15,6 километра. Установлена современнейшая система освещения, тротуары и велодорожка.

Также власти планируют модернизировать и расширить 23,15 километра дороги Актау-Аэропорт.






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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 17:34
13 километров за 3 года?!
Вот это "рекорд"!!! )))))))
Вот теперь интересно - сколько денег списали на эти 13 километров? Ведь каждый год надо было выделять...
Почему в статье не озвучили сумму?
 
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  • Lokki_13
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:48
Ежели дорогу приняли в таком виде, как на главном фото,то это ощень не правильно. Обочины совсем отсутствуют,а они должны быть подсыпаны щебнем, укатаны и вровень с асфальтом. Иначе эта а/м дорога очень скоро будет разрушаться по краям.
 
 

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