Детская площадка рядом с АГЗС. Власти Актау намерены вернуть землю государству

- Учитывая, что газозаправочная станция расположена близко к детской игровой площадке, владельцу земельного участка было направлено письмо с предложением перенести её в другое место или изменить целевое назначение земельного участка на иное коммерческое направление. Однако на сегодняшний день, в связи с отсутствием ответа со стороны собственника земельного участка, акиматом города проводится работа по его возврату в государственную собственность, - объяснили чиновники.

Земельный участок, расположенный возле жилых домов №15 и №13 в 19 микрорайоне, сдан в эксплуатацию на праве частной собственности решением №657 от 26 июля 2001 года для строительства автозаправочной станции.Напомним, жители домов №13 и №15 в 19 микрорайоне пожаловались на соседство с автомобильной газозаправочной станцией (АГЗС).