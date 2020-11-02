«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Ноября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.64 KZT
  • €1 = 505.02 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 2336

Детская площадка рядом с АГЗС. Власти Актау намерены вернуть землю государству

В городском акимате прокомментировали ситуацию по поводу жалобы жильцов новостройки на соседство с автомобильной газозаправочной станцией (АГЗС).

Фото автора
Земельный участок, расположенный возле жилых домов №15 и №13 в 19 микрорайоне, сдан в эксплуатацию на праве частной собственности решением №657 от 26 июля 2001 года для строительства автозаправочной станции.

- Учитывая, что газозаправочная станция расположена близко к детской игровой площадке, владельцу земельного участка было направлено письмо с предложением перенести её в другое место или изменить целевое назначение земельного участка на иное коммерческое направление. Однако на сегодняшний день, в связи с отсутствием ответа со стороны собственника земельного участка, акиматом города проводится работа по его возврату в государственную собственность, - объяснили чиновники.


Напомним, жители домов №13 и №15 в 19 микрорайоне пожаловались на соседство с автомобильной газозаправочной станцией (АГЗС).

Детская площадка рядом с АГЗС. Власти Актау намерены вернуть землю государству

Детская площадка рядом с АГЗС. Власти Актау намерены вернуть землю государству



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ed Word
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:20
владельцу земельного участка было направлено письмо с предложением перенести её в другое место

А с "КазМунайГазом" акимату слабо пободаться?Если чё,то в 8 мкр. тоже есть заправка (даже 2) рядом с жилыми домами...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • капучина
  • Ed Word
 Феникс (Посетители) Сегодня, 15:43
Бред какой-то, а что в другом направлении отсчитать положенное расстояние и построить площадку для детей не судьба. Как это предложили перенести, как будто два чемодана собрать? Чем думали, когда проектировали жилые дома в том районе, где заправка уже существовала? А ну да, у нас же архитектурный ансамбль, в плане так и было предусмотрено-детская площадка впритык к АГЗС? И кто это одобрил?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Феникс
 илидия (Посетители) Сегодня, 14:57
Кто- уже не найти( пять должностей проскакал), а каким образом - известный факт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • 14679677
  • Ну Ну
  • makovka
  • илидия
  • zhanino
  • dundya
  • капучина
  • мунайши73
  • elek
 mer (Посетители) Сегодня, 14:18
Интересная ситуация,стояла заправка,работала,рядом пристроили дом,теперь ему заправка мешает? Кто и где накосячил,ало,прокуратура? Почему всё побережье от тепляка отгорожено заборами от людей,во всём мире во всех городах,берег открыт,у нас ,в грёбаной африканской пустыне,господа позволяют отгородить берег от людей,как личную собственность???.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Freeman81
  • Шевченко 81
  • 14679677
  • zhanino
  • тинаки
  • капучина
  • Aktauskii
 askar1905 (Посетители) Сегодня, 13:03
Сначала незаконно дали построить дом возле заправки . Теперь хотят закрыть заправку. Беспредел чиновников акимата
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • askar1905
  • ЁмоЁ
  • Freeman81
  • arelav_74
  • mer
  • 14679677
  • zhanino
  • тинаки
  • Феникс
  • капучина
  • Aktauskii
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:00
Вот тебе и бизнес по казахстански. Человек вложил денег ,а государство у него отжимает участок. Архитектор куда смотрел?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Freeman81
  • arelav_74
  • Шевченко 81
  • Aktauskii
 Businessman (Посетители) Сегодня, 12:58
Море вопросов к акиматам. Каким образом при наличии моратория Акима области на предоставление участков под АГЗС за последние годы количество газовых заправок увеличилось в разы? Каким образом и кем лично подписывались решения об изменении целевого назначения участков в обход моратория?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +16
  • ЁмоЁ
  • non_alcoholic
  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • askar1905
  • Имярек
  • Андpей
  • Freeman81
  • arelav_74
  • nazarbayevskii
  • mer
  • 14679677
  • тинаки
  • Феникс
  • капучина
  • Aktauskii
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:35
А кто и каким образом дал разрешение на строительство жилого дома рядом с заправкой не хотите рассказать "власти"?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика