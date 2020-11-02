За сутки в Мангистау зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19

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Таким образом, по данным официального сайта, число заболевших коронавирусной инфекцией в Мангистауской области составляет 3407 человек. Выздоровели 3280 пациентов.



Лидером по заболеванию является Восточно-Казахстанская область. Там за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 245 человек.



Ни одного нового случая заболевания не выявлено в трех регионах страны: Шымкенте, Кызылординской и Туркестанской областях.