В Актау со следующего года ПКСК прекращают свою деятельность

Согласно статьи 42 закона о жилищных отношениях, с 1 января 2021 года все ПКСК должны прекратить свою деятельность.- Поэтому жильцам жилых домов нужно создавать свое объединение собственников квартир. Преимуществом данного общества является, в первую очередь, прозрачность финансовых поступлений на единый счет. Жители каждого дома могут сообща решать коммунальные проблемы только своего дома и не ждать, когда ПКСК отремонтируют крышу, подвал или подъезд. Например, жильцы 30 дома 6 микрорайона за два месяца частично решили проблемы дома, которые КСК не мог решить на протяжении 49 лет. Наша ассоциация управляющих и сервисных компаний бесплатно разъяснит алгоритм действий для создания ОСИ. На сегодняшний день создано уже 12 таких сообществ, ежедневно мы проводим по две встречи с собственниками квартир. Для создания сообщества необходимо иметь 51 % голосов от количества жильцов дома, – рассказал Каиргали Калмуканов, председатель АУСКА.Ранее накопленные средства жителей на счету КСК при создании ОСИ перейдут на новый счет. Это возможно, так как деньги жильцов поступали индивидуально. Теперь их нужно будет разделить пропорционально по каждому дому. При этом собрание может принимать решения, если в нем участвует более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.Место расположения ОСИ (офис, квартира) определяется по усмотрению ОСИ. Если ранее КСК держал у себя штат сотрудников (дворников, электриков, бухгалтеров), то новая форма управления ОСИ будет состоять только из председателя.В свою очередь, председатель ОСИ выступает заказчиком необходимых для дома услуг. Он будет привлекать по договору субъектов сервисной деятельности (дворников, электриков), контролировать объемы и виды выполненных работ и их оплату по своему объекту кондоминиума.