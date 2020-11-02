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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 8103

В Актау со следующего года ПКСК прекращают свою деятельность

Жителям Актау необходимо создавать Объединение собственников квартир. Получить консультацию можно в Ассоциации управляющих и сервисных компаний Актау (АУСКА). Об этом сообщил Каиргали Калмуканов, председатель АУСКА.

фото из открытых источников
Согласно статьи 42 закона о жилищных отношениях, с 1 января 2021 года все ПКСК должны прекратить свою деятельность.

- Поэтому жильцам жилых домов нужно создавать свое объединение собственников квартир. Преимуществом данного общества является, в первую очередь, прозрачность финансовых поступлений на единый счет. Жители каждого дома могут сообща решать коммунальные проблемы только своего дома и не ждать, когда ПКСК отремонтируют крышу, подвал или подъезд. Например, жильцы 30 дома 6 микрорайона за два месяца частично решили проблемы дома, которые КСК не мог решить на протяжении 49 лет. Наша ассоциация управляющих и сервисных компаний бесплатно разъяснит алгоритм действий для создания ОСИ. На сегодняшний день создано уже 12 таких сообществ, ежедневно мы проводим по две встречи с собственниками квартир. Для создания сообщества необходимо иметь 51 % голосов от количества жильцов дома, – рассказал Каиргали Калмуканов, председатель АУСКА.

Ранее накопленные средства жителей на счету КСК при создании ОСИ перейдут на новый счет. Это возможно, так как деньги жильцов поступали индивидуально. Теперь их нужно будет разделить пропорционально по каждому дому. При этом собрание может принимать решения, если в нем участвует более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Место расположения ОСИ (офис, квартира) определяется по усмотрению ОСИ. Если ранее КСК держал у себя штат сотрудников (дворников, электриков, бухгалтеров), то новая форма управления ОСИ будет состоять только из председателя.

В свою очередь, председатель ОСИ выступает заказчиком необходимых для дома услуг. Он будет привлекать по договору субъектов сервисной деятельности (дворников, электриков), контролировать объемы и виды выполненных работ и их оплату по своему объекту кондоминиума.




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Комментарии ( 8 )

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Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 16:32
А как быть жильцам в домах 3а мкр.? 40 квартир максимум и больше пятидесяти лет без ремонта дома ( от слова "совсем").
 
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  • Око
  • Неравнодушный
  • dom555
  • elek
 Placida (Посетители) Сегодня, 16:22
Провальная идея, с точки зрения добросовестных собственников. Их меньшинство. И зная менталитет наших вновь прибывших в город, и получивших жилье по соц.найму, никаких ОСИ создано не будет. Оно им не надо. Они использованные памперсы себе под ноги выбрасывают, им не до порядка во всем доме. Самые предприимчивые будут создавать АУСКА, брать под свое крыло несколько домов в микрорайоне, и неспешно, с переменным успехом будут эти дома обслуживать. При этом оплата за данные услуги будет выше, но качество и оперативность будут ниже.
Вы хотите в Индию? Не торопитесь. Грязь улиц Дели и мутные воды Ганга у нас не за горами.
 
-1
  • leo529
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dom555 (Посетители) Сегодня, 15:48
10% может командовать всем домом? Значит мнение оставшиеся 90% никого не интересует? И почему я должна зависеть от других жильцов? Например 1 этаж скажет меня крыша не интересует . То последний этаж будет сам себя ремонтировать? тупость придумали
 
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  • leo529
  • Неравнодушный
 dom555 (Посетители) Сегодня, 15:37
И будем как ЖК ОАЗИС драться за право голоса rofl
Законописцы наши не перестают удивлять stena
Может нас старый закон устраивал, кто их просил писать новый закон тот пусть и живет по новому. Меня старый закон устраивает.
Почему они все решают за людей? Их никто не выбирал и никто не доверяет . Писать петицию нужно.
 
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  • rastolkuy
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 14:29
В 7 мкр ПКСК всё равно ни чего особенно не делает, только деньги собирает. Так что не велика потеря, если его закроют.
 
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  • Шевченко 81
  • arelav_74
  • fitter
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  • zhanino
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  • Око
  • Неравнодушный
 Riddik (Посетители) Сегодня, 13:41
Часть жильцов в ПСК то не платили годами а сейчас и другие перестанут платить. И кто бесплатно захочет быть председателем и решать проблемы дома, и как деньги собирать с жильцов это ж кассира надо нанимать кассовые чеки выдавать . А если дом маленький 5-8 подъездов это 150-200 тыщ. месяц с дома если ещё все жители заплатят минус зарплата председателю и т.д. на что хватит этих денег? Короче очередной геморрой жителям устраивают. И где гарантии что председатели не начнут свои ТОО и ИП создавать чтоб деньги выводить в свои карманы за якобы услуги.
 
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  • Имярек
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  • Краснов
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 12:58
Цитата: kolu411
Управлять и ремонтировать будете сами а нам за консультации платить.
Не переживайте теперь ПКСК станут называться ОСИ.
 
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  • Aleksa-N
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:48
А каков размер вступительных взносов и есть ли ежемесячные? Или можно не вступать?
А то похоже на одну большую кормушку. Управлять и ремонтировать будете сами а нам за консультации платить.
 
 

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