Группу для защиты прав предпринимателей в сфере экологии создали в Мангистау

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В рамках «Дорожной карты» по защите бизнеса на 2020 год в Мангистауской области создали мобильную группу для защиты прав предпринимателей в сфере экологии и природопользования. Об этом сообщили 2 ноября.



Группа принимает сообщения предпринимателей о противоправных действиях или бездействии государственных органов.



С жалобами о неправомерных проверках или других фактах нарушения прав и законных интересов можно обратиться по телефону: +7 (702) 262 20 02.

