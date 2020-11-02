Инвалидам Каракиянского района подарили тренажёры

Фото пресс-службы акима Каракиянского района

Спортивный клуб «Жигер» расположен в поселке Курык.



- Теперь к услугам местных жителей комплексный тренажер, тренажер для рук, средства для разминки ног, несколько велотренажеров, оборудование для настольного тенниса. В качестве благотворительности нашим ребятам передали спортивную одежду, - сообщил Дуйсенбай Атагараев, руководитель районного отдела культуры и спорта.