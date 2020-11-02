Родственники ищут в Мангистау пропавшего мужчину

Фото предоставила дочь пропавшего

Мужчина вышел из дома, расположенном по адресу: поселок Автодром, улица Наурыз, участок 68.



- Мама проснулась ночью, а отца дома уже не было. У него проблема с памятью, и мы не знаем, куда он мог пойти. Пошли писать заявление в полицию, но нам сказали, что принять его смогут только через три дня, прошу всех неравнодушных жителей региона помочь с поисками, – рассказала Диана, дочь пропавшего мужчины.



Мужчина был одет: трико синего цвета с белыми полосками по бокам, коричневые туфли, черная куртка и черная шапка.



Контактный телефон: 8 778 208 19 75.