Тендерные страсти. Ремонт дорог в Актау обернулся судебными разбирательствами

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По данным телеканала Atameken Business, судебные разбирательства тормозят благоустройство одного из микрорайонов в Актау.
- Тендер на реконструкцию проводил отдел строительства акимата города. И его участники считают, что победителя выбрали незаконно. Мол, он не имеет ни опыта, ни техники. Тем не менее свыше семисот миллионов бюджетных тенге переведены на счета подрядчика, - отмечается Atameken Business.
Представитель проигравшей компании ТОО «Ынта» Дана Нуралиева рассказала, что у ТОО «МегаСтройСервис» были нарушения на стадии технической спецификации, а также несоответствие пунктов договора, что, безусловно, по правилам не позволяет принимать участие в тендере.
- Как компания-новичок, не имея своих материалов и спецтехники, прошла конкурс, - возмущаются конкуренты.
В городском отделе ЖКХ возмущаются, что решением суда договор с ТОО «МегаСтройСервис» признан недействительным и при этом победителем тендера считают ТОО «Ынта», конкурента, который и начал спор.
- Городские отделы ЖКХ и строительства не согласны с решением суда. Мы направили апелляционную жалобу в суд, - сказал заместитель начальника отдела ЖКХ Алпысбай Таубаев.
Устранять нарушения по предписанию аудиторов в акимате не намерены до тех пор, пока идут судебные разбирательства. Но, несмотря на жалобы на незаконное проведение тендера, ремонт дорог внутри микрорайонов выполнен почти на 70 процентов.
- Тендер на реконструкцию проводил отдел строительства акимата города. И его участники считают, что победителя выбрали незаконно. Мол, он не имеет ни опыта, ни техники. Тем не менее свыше семисот миллионов бюджетных тенге переведены на счета подрядчика, - отмечается Atameken Business.
Представитель проигравшей компании ТОО «Ынта» Дана Нуралиева рассказала, что у ТОО «МегаСтройСервис» были нарушения на стадии технической спецификации, а также несоответствие пунктов договора, что, безусловно, по правилам не позволяет принимать участие в тендере.
- Как компания-новичок, не имея своих материалов и спецтехники, прошла конкурс, - возмущаются конкуренты.
В городском отделе ЖКХ возмущаются, что решением суда договор с ТОО «МегаСтройСервис» признан недействительным и при этом победителем тендера считают ТОО «Ынта», конкурента, который и начал спор.
- Городские отделы ЖКХ и строительства не согласны с решением суда. Мы направили апелляционную жалобу в суд, - сказал заместитель начальника отдела ЖКХ Алпысбай Таубаев.
Устранять нарушения по предписанию аудиторов в акимате не намерены до тех пор, пока идут судебные разбирательства. Но, несмотря на жалобы на незаконное проведение тендера, ремонт дорог внутри микрорайонов выполнен почти на 70 процентов.