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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 5017

Тендерные страсти. Ремонт дорог в Актау обернулся судебными разбирательствами

Свыше 700 миллионов бюджетных тенге переведены на счета подрядчика, который незаконно принял участие в тендере. Об этом сообщается на телеканале Atameken Business.

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По данным телеканала Atameken Business, судебные разбирательства тормозят благоустройство одного из микрорайонов в Актау.

- Тендер на реконструкцию проводил отдел строительства акимата города. И его участники считают, что победителя выбрали незаконно. Мол, он не имеет ни опыта, ни техники. Тем не менее свыше семисот миллионов бюджетных тенге переведены на счета подрядчика, - отмечается Atameken Business.

Представитель проигравшей компании ТОО «Ынта» Дана Нуралиева рассказала, что у ТОО «МегаСтройСервис» были нарушения на стадии технической спецификации, а также несоответствие пунктов договора, что, безусловно, по правилам не позволяет принимать участие в тендере.

- Как компания-новичок, не имея своих материалов и спецтехники, прошла конкурс, - возмущаются конкуренты.



В городском отделе ЖКХ возмущаются, что решением суда договор с ТОО «МегаСтройСервис» признан недействительным и при этом победителем тендера считают ТОО «Ынта», конкурента, который и начал спор.

- Городские отделы ЖКХ и строительства не согласны с решением суда. Мы направили апелляционную жалобу в суд, - сказал заместитель начальника отдела ЖКХ Алпысбай Таубаев.

Устранять нарушения по предписанию аудиторов в акимате не намерены до тех пор, пока идут судебные разбирательства. Но, несмотря на жалобы на незаконное проведение тендера, ремонт дорог внутри микрорайонов выполнен почти на 70 процентов.



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Комментарии ( 5 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:34
Лишний раз доказательство что не чистые на руку чинуши

Кстати, не связано ли это с прошлой новостью что укладывали асфальт поздно вечером, где подрядчик промолчал а в акимате за него сказали. Придумали же небылицу что очередь на асфальт вечером подошла и надо было уложить)))
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:17
70% города разворотили под этот тендер, а теперь все так и останется ввиду судебных разбирательств на неопределенный срок, классика жанра .... Это Актау, детка....
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:03
Все тендера продаются и покупаются. И все это знают. Откат от 10 до 25%
 
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PriMaster (Посетители) Сегодня, 12:53
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:50
Я почему то не удивляюсь... Раскурочили пол города, можно сказать его лучшую половину, и без воровства и подлога?! Да быть такого не может, тем более у нас в Мангыстау..

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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