Пожарные Актау провели акцию «Жильё-2020»

Целью акции «Жильё-2020» было проверить жилье на предмет безопасности.Спасатели совместно с представителями других ведомств посетили 124 жилых дома, провели беседы с жильцами, раздали памятки по мерам безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.Огнеборцы рассказали жителям Актау, как действовать при возникновении пожара и при эвакуации из задымленного помещения. При возникновении ЧС жители могут обратиться по телефонам: «101» и «112».- Часто пожары случаются из-за невнимательности и халатности жителей. Люди должны быть внимательнее при обращении с огнем в быту, знать, как себя вести в случае возгорания до приезда пожарных. Еще раз напоминаем жителям о необходимости быть бдительными, неукоснительно исполнять меры пожарной безопасности в быту. Постоянно следить за исправным состоянием печи и наличием тяги в дымоходе, а также производить проверку и очистку, - сказал младший лейтенант гражданской защиты Алибек Абилов, инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.