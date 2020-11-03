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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 365

В Актау на формирование запаса лекарств будет выделено дополнительно 245 миллионов тенге

О средствах, выделенных на пополнение запаса медикаментов, сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
По данным акима города, в медицинских учреждениях и аптеках имеется запас медикаментов на 2,5 месяца. В целях дальнейшего пополнения лекарственного фонда из местного бюджета было выделено 450 миллионов тенге. В целях дальнейшего пополнения фонда предусматривается дополнительно выделить 245 миллионов тенге.

- В рамках «Дорожной карты занятости» проводится текущий ремонт 23 медицинских объектов, которые будут полностью завершены до конца текущего месяца. Ко второй волне будут привлечены 2 700 медицинских работников, в том числе 250 врачей (1-ая волна – 2667 человек медперсонала, в том числе 246 врачей). Будут созданы все условия и решены социальные вопросы, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Глава города отметил, что в Актау созданы 44 мобильные группы с целью обеспечения доступности медицинской помощи больным в амбулаторных условиях. Они также наблюдают за больными в домашних условиях, которые нуждаются в динамическом наблюдении.

- На сегодняшний день имеется около четырех миллионов масок. Кроме того, дополнительно в резерв приобретено еще три миллиона масок, при необходимости будут продаваться через аптеки по низкой цене. Вакцинация против гриппа проводится в соответствии с планом. Из 70 тысяч необходимого контингента привито 98,4 процента, - отметил аким города.



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Комментарии ( 2 )

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Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 19:31
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  • Космос
 илидия (Посетители) Сегодня, 17:59
Вот и к новым фигурам, не так давно занявшим места в партере( мед.ведомстве) подъехала тарелочка с голубой каёмочкой. boyan
 
 

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