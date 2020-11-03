В Актау запустят два новых автобусных маршрута

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Аким Актау Нурдаулет Килыбай заявил, если в конкурсе будет определен победитель, то общественный транспорт на новом маршруте будет запущен с декабря текущего года.



- Общественный транспорт №1 будет курсировать по центральной части города с охватом микрорайонов «Шыгыс» - 1,2,3 и общественный транспорт №8 будет курсировать, начиная с 20 микрорайона города через 17, 18, 18А, охватив центральные микрорайоны. Услуги общественного транспорта по шести направлениям с регулярными перевозками пассажиров по городу осуществляют маршруты № 2, 3, 4, 4м, 5, 7. Всего автобусов - 70 единиц. Перевозками пассажиров занимаются три организации, это: ТОО «Айна», ТОО «Жас-Актау» и ИП «Ш. Бекбаулов», - сказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.



Также глава города отметил, что с 2021 года планируют ввести дифференцированную стоимость проезда в автобусах общественного транспорта. Это означает, что пассажир при оплате проезда через электронную карточку (валидатор) будет платить 70 тенге, а при оплате наличными - 140 тенге.



- Эта дифференцированная стоимость проезда в настоящее время применяется во многих регионах республики. Преимущества дифференцированного тарифа заключаются в том, что мы изучаем реальный пассажирооборот конкретного перевозчика, выплачиваем финансовые субсидии и способствуем быстрому привыканию пассажиров к электронной системе оплаты проезда, - рассказал Нурдаулет Килыбай.



Помимо этого, со слов акима Актау, планируется запустить несколько ночных маршрутов общественного транспорта.



- В будущем мы хотим запустить автобусы, которые будут работать до 2-3 часов ночи. Уже завтра мы запустим новый восьмой маршрут, отправной точкой станет 20 микрорайон. Жители данного микрорайона давно поднимали данный вопрос, - отметил аким Актау Нурдаулет Килыбай.