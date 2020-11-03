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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 2427

В Актау запустят два новых автобусных маршрута

В связи с расширением города в северо-западном направлении планируется открытие новых автобусных маршрутов. В настоящее время объявлен конкурс на маршруты общественного транспорта №1 и №8. Об этом сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива
Аким Актау Нурдаулет Килыбай заявил, если в конкурсе будет определен победитель, то общественный транспорт на новом маршруте будет запущен с декабря текущего года.

- Общественный транспорт №1 будет курсировать по центральной части города с охватом микрорайонов «Шыгыс» - 1,2,3 и общественный транспорт №8 будет курсировать, начиная с 20 микрорайона города через 17, 18, 18А, охватив центральные микрорайоны. Услуги общественного транспорта по шести направлениям с регулярными перевозками пассажиров по городу осуществляют маршруты № 2, 3, 4, 4м, 5, 7. Всего автобусов - 70 единиц. Перевозками пассажиров занимаются три организации, это: ТОО «Айна», ТОО «Жас-Актау» и ИП «Ш. Бекбаулов», - сказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Также глава города отметил, что с 2021 года планируют ввести дифференцированную стоимость проезда в автобусах общественного транспорта. Это означает, что пассажир при оплате проезда через электронную карточку (валидатор) будет платить 70 тенге, а при оплате наличными - 140 тенге.

- Эта дифференцированная стоимость проезда в настоящее время применяется во многих регионах республики. Преимущества дифференцированного тарифа заключаются в том, что мы изучаем реальный пассажирооборот конкретного перевозчика, выплачиваем финансовые субсидии и способствуем быстрому привыканию пассажиров к электронной системе оплаты проезда, - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Помимо этого, со слов акима Актау, планируется запустить несколько ночных маршрутов общественного транспорта.

- В будущем мы хотим запустить автобусы, которые будут работать до 2-3 часов ночи. Уже завтра мы запустим новый восьмой маршрут, отправной точкой станет 20 микрорайон. Жители данного микрорайона давно поднимали данный вопрос, - отметил аким Актау Нурдаулет Килыбай.



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Комментарии ( 7 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 20:18
Почему наличными в 2 раза дороже?
Услуга одна и та же, автобус и маршрут тот же, в чем разница?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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valesa (Посетители) Сегодня, 18:28
Галина63,
Цитата: Галина63
жители 1 мкр. могли доехать за небольшое время до супермаркета "Дина"

1 Мкр и главная Дина в противоположных углах города! Как вам сделать один маршрут- без пересадки и побыстрее?! Просите еще, чтобы маршрут проложили так, чтобы пробки на дорогах не собирал! Чтобы уж точно "не терять день"?
 
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  • ЁмоЁ
 valesa (Посетители) Сегодня, 18:10
Шо, опять № 1?! Бедный номер 1, сколько раз уже запускали!
 
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  • Сергей Владимиров
  • Қасым
 тинаки (Посетители) Сегодня, 17:45
А нужен ли жителям "Шыгыс-1,2,3" общественный транспорт?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • тинаки
  • valesa
  • Neo_454
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 17:13
5 маршрут-как скотовозки возили-так и возят...ужас...верните городу маршрут номер 9,господа чинуши!!!
 
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  • Toryn
  • tolk
  • тинаки
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:33
Постройте маршрут так, чтобы мы-жители 1 мкр. могли доехать за небольшое время до супермаркета "Дина". Тот филиал "Дины", который открыли в ШУМе- это лиш малая часть от того, что можно приобрести в большой "Дине". А ехать на пятерке -это потерять день. Приходится садится на такси, а это накладно.
 
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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 16:23
когда же мы дойдем до замены этих ужасных пазиков на нормальные автобусы...
 
 

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