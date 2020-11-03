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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 541

С начала года в Актау за 90 миллионов тенге установили девять игровых площадок

На установку новых игровых площадок из бюджета было выделено 90 миллионов тенге. Об этом сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива
Всего по городу имеется 264 детских игровых площадки, из них 124 требуют ремонта.

- В этом году на средства, выделенные из бюджета, на сумму 90 миллионов тенге установлены девять новых детских игровых площадок. Они установлены в следующих микрорайонах: 3А-25, 3-44, 4-22, 4-58, 11-3, 14-40, 31Б-30, в жилых массивах «Рауан» и «Приморский». На сегодняшний день работы полностью завершены и введены в эксплуатацию. На ремонт ещё 61-й площадки необходимо 610 миллионов тенге. На 2021 год из местного бюджета были запрошены средства на установку 10 детских игровых площадок на территории города, - рассказал градоначальник Актау.

По данным главы Актау, по городу имеется 131 спортивная площадка, из них 37 требуют капитального ремонта и 43 - текущего ремонта.

- В этом году на текущий ремонт пяти спортивных площадок выделено 72,9 миллиона тенге. На сегодняшний день полностью завершены работы, сданы в эксплуатацию спортплощадки в 11 микрорайоне (2 шт.); в 17 микрорайоне, возле ЖК «Дукат»; в жилом массиве «Рауан»; в 28А микрорайоне, возле дома № 6; в 32А микрорайоне, возле дома №13. На ремонт остальных 58 спортивных площадок необходимо 705 миллионов тенге. На 2021 год из местного бюджета было направлено предложение по выделению средств на ремонт 10 спортивных площадок, - говорит Нурдаулет Килыбай.

Глава Актау также отметил, что ведется покраска фасадов 177 многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль дорог центральных улиц.

- В рамках работ будут охвачены многоквартирные жилые дома центральной улицы в 21 микрорайоне. Всего будет покрашено 440 213 квадратных метров, - отметил градоначальник Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
  • TU-154
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:22
1 площадка = 10 лимонов? не хило...интересно во сколько обходится себестоимость.
 
 

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