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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 1687

Найти и наказать! Полиция Актау разыскивает разрушивших балюстраду дикарей

В Актау сотрудники полиции ищут правонарушителей, разрушивших часть балюстрады на набережной в 14 и 15 микрорайонах. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Фото очевидцев
Фотографии и видео балясин, валяющихся на набережной в 14 и 15 микрорайонах, опубликованы сегодня, 3 октября, в рубрике «Народные новости».

Найти и наказать! Полиция Актау разыскивает разрушивших балюстраду дикарей


Горожане возмущены тем, что архитектурные сооружения не приводят в порядок и не наказывают вандалов.

В полиции региона сообщили, что правонарушителей разыскивают.

- В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, изучаются все материалы с видеокамер. Виновные будут привлечены к ответственности, - сообщили в пресс-службе полиции региона.




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Комментарии ( 6 )

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  • Jack
  • vaterloo
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:56
Когда приезжают большие начальники, полиция стоит через каждые 50 метров. Куда они все деваются потом? Ну на дорогах часть ездит, понятно там хорошие деньги с водителей-нарушителей можно поиметь. А остальные?
 
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  • kostya_aktau
  • Jack
  • vaterloo
 Riddik (Посетители) Сегодня, 19:18
Куча камер, но не в ту сторону, а если и кого и найдут, то как в истории с тюленями, нет состава нарушения они защищались и шайтанов отгоняли от набережной. Все по сценарию.
 
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  • kostya_aktau
  • vaterloo
 asnural (Посетители) Сегодня, 19:15
Фотографии и видео балясин...

А камеры что не засняли тех кто ломал?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vaterloo
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 19:13
Это давно разрушили. Ещё в апреле.

А ещё лавочки с корнем вырвали и не поставили на место.
 
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  • makenych
  • Сергей Владимиров
  • bake
  • 490
  • vaterloo
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:21
думаю справедливо будет - если не найдут, то пусть накажут себя...раз работу свою не выполняют...
то есть пока не тыкнут носом - не шевельнулись бы...
 
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  • Сергей Владимиров
  • TU-154
  • kostya_aktau
  • 490
  • vaterloo
 Purins (Посетители) Сегодня, 18:19
А где эти клоуны которые на лунохода
по набережной катаются??? Куда смотрят? И гвардейцы табунами спина к спине стоят....или они только до темноты,а потом мама не велит???
 
 

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