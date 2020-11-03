Найти и наказать! Полиция Актау разыскивает разрушивших балюстраду дикарей

Фото очевидцев
Фотографии и видео балясин, валяющихся на набережной в 14 и 15 микрорайонах, опубликованы сегодня, 3 октября, в рубрике «Народные новости».
Горожане возмущены тем, что архитектурные сооружения не приводят в порядок и не наказывают вандалов.
В полиции региона сообщили, что правонарушителей разыскивают.
- В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, изучаются все материалы с видеокамер. Виновные будут привлечены к ответственности, - сообщили в пресс-службе полиции региона.
Горожане возмущены тем, что архитектурные сооружения не приводят в порядок и не наказывают вандалов.
В полиции региона сообщили, что правонарушителей разыскивают.
- В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, изучаются все материалы с видеокамер. Виновные будут привлечены к ответственности, - сообщили в пресс-службе полиции региона.