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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:30

Просмотров: 2033

В Мангистауском районе живет 80-летний охотник

На протяжении 60 лет Аллаберди Акшабаев, житель населенного пункта Жарма Мангистауского района, ловит диких зверей. Аксакал продолжает заниматься любимым делом, несмотря на свой преклонный возраст – охотнику 80 лет. Об этом рассказали в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото Центра Общественных Коммуникаций
Ремеслу охотника старец научился у своего отца в 20 лет.

- В те далекие годы основной пищей наших односельчан были степные звери. Своей добычей мы всегда делились со своими соседями. Вместе с отцом я выходил в степь, чтобы поохотиться на волков. В 20-летнем возрасте я научился у него, именитого в ту пору охотника, распознавать следы диких животных, до сих пор могу найти зверя по следам на песке и камнях. Когда я выхожу на охоту, чувствую небывалый прилив сил, - говорит Аллаберди Акшабаев.

В Мангистауском районе живет 80-летний охотник


Пожилой мужчина до сих пор продолжает выходить на охоту, ставить капканы на диких зверей. Жители сел Мангистауской области, как бы далеко они не находились от местности Жарма, всегда обращаются к старцу, если на овец нападают волки. Он ловко расставляет до 20 капканов, чтобы помочь землякам уберечь скот.



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