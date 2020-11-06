В Мангистауском районе живет 80-летний охотник

Ремеслу охотника старец научился у своего отца в 20 лет.- В те далекие годы основной пищей наших односельчан были степные звери. Своей добычей мы всегда делились со своими соседями. Вместе с отцом я выходил в степь, чтобы поохотиться на волков. В 20-летнем возрасте я научился у него, именитого в ту пору охотника, распознавать следы диких животных, до сих пор могу найти зверя по следам на песке и камнях. Когда я выхожу на охоту, чувствую небывалый прилив сил, - говорит Аллаберди Акшабаев.Пожилой мужчина до сих пор продолжает выходить на охоту, ставить капканы на диких зверей. Жители сел Мангистауской области, как бы далеко они не находились от местности Жарма, всегда обращаются к старцу, если на овец нападают волки. Он ловко расставляет до 20 капканов, чтобы помочь землякам уберечь скот.