Пятые сутки в Мангистау не регистрируют новых случаев коронавируса

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



В нашем регионе пятые сутки подряд не выявляют случаев заболевания CoVID-19.



С начала пандемии в Мангистауской области коронавирусом заболели 3405 человек. Выздоровели - 3280 пациентов.