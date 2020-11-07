Пятые сутки в Мангистау не регистрируют новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото с сайта gazeta.ru
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В нашем регионе пятые сутки подряд не выявляют случаев заболевания CoVID-19.
С начала пандемии в Мангистауской области коронавирусом заболели 3405 человек. Выздоровели - 3280 пациентов.
В нашем регионе пятые сутки подряд не выявляют случаев заболевания CoVID-19.
С начала пандемии в Мангистауской области коронавирусом заболели 3405 человек. Выздоровели - 3280 пациентов.
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