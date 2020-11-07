Аскар Мамин дал старт второму этапу развития курортной зоны Актау

Фото с сайта премьер-министра Республики Казахстан

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 7 ноября дал начало второму этапу развития курортной зоны Актау.



Будут построены новые отели, гольф-клуб и тематический парк развлечений. Объекты возведут с участием брендов Fairmont, Double Tree by Hilton и Movenpick Hotels and Resorts.



В рамках второго этапа планируется расширить автомобильную дорогу из аэропорта до четырех полос, построить газопровод и системы снабжения водой и электричеством.