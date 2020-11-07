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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 3555

Аскар Мамин дал старт второму этапу развития курортной зоны Актау

Глава правительства Аскар Мамин принял участие в церемонии начала строительства новых объектов курортной зоны Актау. Об этом сообщили на сайте премьер-министра.

Фото с сайта премьер-министра Республики Казахстан
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 7 ноября дал начало второму этапу развития курортной зоны Актау.

Будут построены новые отели, гольф-клуб и тематический парк развлечений. Объекты возведут с участием брендов Fairmont, Double Tree by Hilton и Movenpick Hotels and Resorts.

В рамках второго этапа планируется расширить автомобильную дорогу из аэропорта до четырех полос, построить газопровод и системы снабжения водой и электричеством.



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Комментарии ( 6 )

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  • синдбад
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:01
построить газопровод и системы снабжения водой и электричеством.

Газопровод то может и протянут.
А, вот с водой и электричеством вопрос сложный, в это лето и так деревья по городу засушили,из за не хватки воды, и электричеством тоже проблема,перегрузка линий и не хватает мощностей. И, появились "прокладки" типа альянс для обсчёта населения по ОДН.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 18:38
Aktau city, вторя серия )
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:04
Трумов,восстанови городские пляжи Актау ( 5,7 мкр)! Песка в области много. Распродали побережье,обнесли заборами весь тёплый пляж - искупаться летом негде.
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:02
А туалеты на море, в черте города будут работать и круглосуточно ?!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:00
Было бы интересно посмотреть на разрешение "грабить" поля шаровых конкреций. Если на каждый старт по открытию объектов будут привозиться шары ,то их у нас не останется.
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 16:59
Не смешите ,какой курорт в этом гадюшнике ?
 
 

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