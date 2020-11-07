Министр здравоохранения посетил онкологический центр в Актау

Алексей Цой в онкоцентре. Фото предоставлено пресс-службой

На сегодняшний день, как рассказал Нурлан Джариев, директор центра, здесь завершены строительно-монтажные и коммуникационные работы. До конца года ожидается поставка и монтаж компьютерного и магнитно-резонансного томографов, эндоУЗИ аппарата.



- Практически все отделения работают в штатном режиме, в конце ноября к процессу подключится отделение хирургии. С начала года снизился показатель смертности от рака. На текущий момент на диспансерном учете врачей состоят 4 300 онкологических больных, с начала года выявлено более 550 пациентов, - проинформировал директор центра.



Для работы в центре прибыли шесть молодых специалистов, четыре врача с опытом работы, в их числе – три доктора наук. Согласие на работу в центре подтвердили еще семь специалистов, среди которых два доктора и два кандидата медицинских наук.



Министр поддержал замыслы руководства центра по организации централизованного отделения разведения цитостатических лекарственных средств.



В ходе встречи были обсуждены перспективы развития центра, вопросы организации научно-образовательной базы в медицинской организации.