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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 846

Министр здравоохранения посетил онкологический центр в Актау

Алексей Цой осмотрел новое оборудование онкоцентра, ознакомился с работой отделений, с планами медорганизации по стратегическому развитию службы в лечебно-диагностическом и научном направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе онкологического центра.

Алексей Цой в онкоцентре. Фото предоставлено пресс-службой
На сегодняшний день, как рассказал Нурлан Джариев, директор центра, здесь завершены строительно-монтажные и коммуникационные работы. До конца года ожидается поставка и монтаж компьютерного и магнитно-резонансного томографов, эндоУЗИ аппарата.

- Практически все отделения работают в штатном режиме, в конце ноября к процессу подключится отделение хирургии. С начала года снизился показатель смертности от рака. На текущий момент на диспансерном учете врачей состоят 4 300 онкологических больных, с начала года выявлено более 550 пациентов, - проинформировал директор центра.

Для работы в центре прибыли шесть молодых специалистов, четыре врача с опытом работы, в их числе – три доктора наук. Согласие на работу в центре подтвердили еще семь специалистов, среди которых два доктора и два кандидата медицинских наук.

Министр поддержал замыслы руководства центра по организации централизованного отделения разведения цитостатических лекарственных средств.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития центра, вопросы организации научно-образовательной базы в медицинской организации.



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Комментарии ( 1 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 21:47
Половина людей на фото,неправильно носят маски , ещё и с министром разговаривают! Негоже!
 
 

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