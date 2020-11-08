«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Ноября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.43 KZT
  • €1 = 512.52 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 1427

Чиновники отчитались о благоустройстве 7 микрорайона Актау

В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству 7 микрорайона, которые планируется завершить до конца года. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.

Кадр видео
С ходом работ по благоустройству 7 микрорайона ознакомился заместитель акима Актау Серик Гусман.

На сегодня уже завершено строительство и введены в эксплуатацию две детские игровые площадки.

Продолжается строительство пяти детских площадок.

Также завершена установка двух из трёх спортивных площадок. На последней проходит укладка бетона.

Отремонтировано 7500 квадратных метров тротуарных дорожек из запланированных 12813 квадратных метров, а также 25000 квадратных метров автомобильных дорог из 33600 квадратных метров.

Серик Гусман дал поручение представителю подрядной организации обеспечить качественное и своевременное проведение работ.

Работы по благоустройству, как обещали в акимате, будут завершены до конца года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бася (Посетители) Сегодня, 18:35
подтверждаем как жители 7 мкр-всё ок..
хотелось бы чтоб закончили на такой же ноте как начали,без дырок и проплешин! осталось решить вопрос с участками около входа в подьезды и дома,которые разворотили и оставили ..

после разрухи 30 летней прям приятно гулять стало.. хорошо если б отдали финансирование озеленения в руки жителей -пкск или кого там собрались переделывать,с них и спросить можно ..только местные жители смогут навести порядок,сколько людей на энтузиазме облагораживают земли около домов, а если платить,так может быть что то и возродится..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика