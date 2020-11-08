Чиновники отчитались о благоустройстве 7 микрорайона Актау

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С ходом работ по благоустройству 7 микрорайона ознакомился заместитель акима Актау Серик Гусман.



На сегодня уже завершено строительство и введены в эксплуатацию две детские игровые площадки.



Продолжается строительство пяти детских площадок.



Также завершена установка двух из трёх спортивных площадок. На последней проходит укладка бетона.



Отремонтировано 7500 квадратных метров тротуарных дорожек из запланированных 12813 квадратных метров, а также 25000 квадратных метров автомобильных дорог из 33600 квадратных метров.



Серик Гусман дал поручение представителю подрядной организации обеспечить качественное и своевременное проведение работ.



Работы по благоустройству, как обещали в акимате, будут завершены до конца года.

