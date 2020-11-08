Полиция «накрыла» игровые клубы в Жанаозене

Фото предоставили в полиции Жанаозена
В первом эпизоде заведение было открыто после 23:00. Здесь собралось порядка 40 человек. Санитарные требования не соблюдались. Большинство посетителей были без масок. Они были доставлены в управление полиции. В отношении арендатора здания и организатора бизнеса будут собраны материалы в суд.
Вторая точка во время ночного рейда была якобы закрыта. Как выяснилось, там находились 50 посетителей в возрасте от 18 до 30 лет. Они также были доставлены в местное управление полиции. Санитарные требования в данном заведении также не соблюдались. В данном случае аналогично ведётся сбор материалов в отношении арендатора и организатора.
Инспекторы управления полиции Жанаозена усилили проверку подобных развлекательных центров, работа которых на время карантинных мер запрещена.
Вторая точка во время ночного рейда была якобы закрыта. Как выяснилось, там находились 50 посетителей в возрасте от 18 до 30 лет. Они также были доставлены в местное управление полиции. Санитарные требования в данном заведении также не соблюдались. В данном случае аналогично ведётся сбор материалов в отношении арендатора и организатора.
Инспекторы управления полиции Жанаозена усилили проверку подобных развлекательных центров, работа которых на время карантинных мер запрещена.