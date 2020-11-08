Полиция «накрыла» игровые клубы в Жанаозене

В первом эпизоде заведение было открыто после 23:00. Здесь собралось порядка 40 человек. Санитарные требования не соблюдались. Большинство посетителей были без масок. Они были доставлены в управление полиции. В отношении арендатора здания и организатора бизнеса будут собраны материалы в суд.Вторая точка во время ночного рейда была якобы закрыта. Как выяснилось, там находились 50 посетителей в возрасте от 18 до 30 лет. Они также были доставлены в местное управление полиции. Санитарные требования в данном заведении также не соблюдались. В данном случае аналогично ведётся сбор материалов в отношении арендатора и организатора.Инспекторы управления полиции Жанаозена усилили проверку подобных развлекательных центров, работа которых на время карантинных мер запрещена.