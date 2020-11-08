Власти Актау пообещали восстановить лавочки в аллее 11 микрорайона

- Будут запрошены деньги из бюджета. После их выделения будут приняты соответствующие меры, - пояснили чиновники.

Благоустройство данной территории, как сообщили в городском акимате, включено в график на 2021 год.Напомним, на территории аллеи уже несколько лет существовала только одна единственная лавочка, которую в итоге тоже сломали На территории аллеи изначально было 10 скамеек. Они располагались попарно с интервалом примерно 30 метров.