Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистау

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

По распоряжению акима Мангистауской области Серикбая Трумова, руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Мангистауской области назначен Калиев Адайбек Утемисович.



Адайбек Калиев родился в 1987 году в селе Щетпе, Мангистауского района. Имеет два высших образования. Первое получил в 2009 году в Актюбинском университете им. С. Баишева, по специальности информационные системы. Второе - в 2016 году в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем, специальность - государственное и местное управление.



Трудовой путь Адайбек Калиев начал в 2010 году главным специалистом ГУ «Мангистауский районный отдел занятости и социальных программ», далее работал главным специалистом в ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». В 2015 году был назначен и. о. руководителя того же отдела, затем стал его руководителем. С августа 2020 года работал советником акима Мангистауского района.