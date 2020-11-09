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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 4112

Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистау

На должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТИАД) Мангистауской области назначен Адайбек Калиев. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
По распоряжению акима Мангистауской области Серикбая Трумова, руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Мангистауской области назначен Калиев Адайбек Утемисович.

Адайбек Калиев родился в 1987 году в селе Щетпе, Мангистауского района. Имеет два высших образования. Первое получил в 2009 году в Актюбинском университете им. С. Баишева, по специальности информационные системы. Второе - в 2016 году в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем, специальность - государственное и местное управление.

Трудовой путь Адайбек Калиев начал в 2010 году главным специалистом ГУ «Мангистауский районный отдел занятости и социальных программ», далее работал главным специалистом в ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». В 2015 году был назначен и. о. руководителя того же отдела, затем стал его руководителем. С августа 2020 года работал советником акима Мангистауского района.



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Комментарии ( 6 )

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valesa (Посетители) Сегодня, 20:47
Вау! Сразу после института и в главные специалисты! Да у него не голова, а дом Советов! Только чем он тогда занимался , что у нас такой бардак в ЖКХ? Наверно, отдыхал после напряженной учебы.
 
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  • Guz
 илидия (Посетители) Сегодня, 20:36
уроженцам пос. Шетпе проложена дорога во власть могущественным земляком. Браво!
 
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  • arelav_74
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 Guz (Посетители) Сегодня, 19:12
Десять лет трудового стажа всего и без подготовки после окончания вуза главный специалист ГУ «Мангистауского районного отдела.
Хех толкач то у него не хилый. boyan
 
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  • tolk
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:03
А куда делся прежний, Посадили?
 
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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 17:13
Детишек ещё много, всех пристраивать будут...
Не акимат, а детсад Солнышко! ah1n1

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:17
работал главным специалистом в ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ну судя по развитию ЖКХ, пассажирского автотранспорта и автомагистралей в Мангистау - далеко пойдет.
 
 

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