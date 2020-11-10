В Мангистау за сутки не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 564 новых случая коронавирусной инфекции.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау вторые сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
Лидером по заболеваемости по-прежнему числится Восточно-Казахстанская область. Там за прошедшие сутки зарегистрировано 245 заболевших.
С начала эпидемии в Мангистау число заболевших составляет 3408.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау вторые сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
Лидером по заболеваемости по-прежнему числится Восточно-Казахстанская область. Там за прошедшие сутки зарегистрировано 245 заболевших.
С начала эпидемии в Мангистау число заболевших составляет 3408.
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