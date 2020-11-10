Кофта за 452 тысячи тенге: Актауский рэпер Gunwest будет судиться с московским бутиком Fendi

Фото с сайта click-or-die.ru.
По данным сайта click-or-die.ru, рэпер пришел в бутик Fendi с кофтой, которую он приобрел за 80 тысяч рублей, и захотел ее вернуть – она якобы ему разонравилась и он не захотел ее носить. Администратор магазина, в свою очередь, указала, что видела в инстасторис Ганвеста фотографию в этой кофте – а значит, вещь уже считается использованной и ее не могут принять назад.
Музыкант в ответ начал возмущаться, заявив, что он и так сделал Fendi отличную рекламу и что дело не в деньгах – 80 тысяч для него «не проблема».
- Кто вас знал до меня? Кто знал Fendi? В России вас каждый день носят, как Gucci или Louis Vuitton? Давайте напрямую: Gucci и Louis Vuitton востребованнее, чем Fendi. Это в ваших же интересах, чтобы люди покупали ваш бренд, – сказал Ганвест.
Когда кофту все же не взяли обратно, рэпер заявил, что будет решать вопрос через суд.
- Fendi хотите довести до суда? Я совершенно бесплатно записал про ваш долбанный бренд хит… Я один из ваших главных инфлюенсеров в этой огромной стране, иначе вы бы не чекали мои сторис. Вчера я потратил свое время и сходил в ваш магазин лично, а мое время – это деньги! Одумайтесь и перестаньте вести себя так с теми, кто делает вам офигенную рекламу, – так музыкант прокомментировал ситуацию у себя в инстаграм.
Музыкант в ответ начал возмущаться, заявив, что он и так сделал Fendi отличную рекламу и что дело не в деньгах – 80 тысяч для него «не проблема».
- Кто вас знал до меня? Кто знал Fendi? В России вас каждый день носят, как Gucci или Louis Vuitton? Давайте напрямую: Gucci и Louis Vuitton востребованнее, чем Fendi. Это в ваших же интересах, чтобы люди покупали ваш бренд, – сказал Ганвест.
Когда кофту все же не взяли обратно, рэпер заявил, что будет решать вопрос через суд.
- Fendi хотите довести до суда? Я совершенно бесплатно записал про ваш долбанный бренд хит… Я один из ваших главных инфлюенсеров в этой огромной стране, иначе вы бы не чекали мои сторис. Вчера я потратил свое время и сходил в ваш магазин лично, а мое время – это деньги! Одумайтесь и перестаньте вести себя так с теми, кто делает вам офигенную рекламу, – так музыкант прокомментировал ситуацию у себя в инстаграм.