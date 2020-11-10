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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 1663

Кофта за 452 тысячи тенге: Актауский рэпер Gunwest будет судиться с московским бутиком Fendi

Рэпер Gunwest из Актау (настоящее имя Руслан Гоминов) намерен судиться с московским бутиком Fendi: музыканту не понравилось, что магазин отказался принимать купленную им ранее вещь за 80 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте click-or-die.ru.

Фото с сайта click-or-die.ru.
По данным сайта click-or-die.ru, рэпер пришел в бутик Fendi с кофтой, которую он приобрел за 80 тысяч рублей, и захотел ее вернуть – она якобы ему разонравилась и он не захотел ее носить. Администратор магазина, в свою очередь, указала, что видела в инстасторис Ганвеста фотографию в этой кофте – а значит, вещь уже считается использованной и ее не могут принять назад.

Музыкант в ответ начал возмущаться, заявив, что он и так сделал Fendi отличную рекламу и что дело не в деньгах – 80 тысяч для него «не проблема».

- Кто вас знал до меня? Кто знал Fendi? В России вас каждый день носят, как Gucci или Louis Vuitton? Давайте напрямую: Gucci и Louis Vuitton востребованнее, чем Fendi. Это в ваших же интересах, чтобы люди покупали ваш бренд, – сказал Ганвест.

Когда кофту все же не взяли обратно, рэпер заявил, что будет решать вопрос через суд.

- Fendi хотите довести до суда? Я совершенно бесплатно записал про ваш долбанный бренд хит… Я один из ваших главных инфлюенсеров в этой огромной стране, иначе вы бы не чекали мои сторис. Вчера я потратил свое время и сходил в ваш магазин лично, а мое время – это деньги! Одумайтесь и перестаньте вести себя так с теми, кто делает вам офигенную рекламу, – так музыкант прокомментировал ситуацию у себя в инстаграм.



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Комментарии ( 5 )

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-1
  • Fargo
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:49
Первый раз слышу, что в Актау есть какой-то рэпер Gunwest. Халявы не получилось, сочувствую. Бедолага
 
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  • Placida
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  • PoZitron
 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:02
Тяжёлый случай....
 
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  • Placida
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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 16:53
Не прокатило)))
 
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  • Placida
 Око (Посетители) Сегодня, 16:31
applause а что так можно было? ))

всё вижу
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 16:29
Я не знаю ни Fendi ни этого Gunwest. Я спокоен
 
 

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