Спиливший дерево возле магазина житель Актау пообещал высадить десять новых

Коллаж из фото. Фото предоставлены пресс-службой акима Актау
Возле строящегося магазина в доме №23 в 12 микрорайоне спилили дерево. Очевидец снял это на видео, посетовав, что число магазинов в нашем городе увеличивается, а деревьев, наоборот, уменьшается.
В городском акимате рассказали, что к спилу дерева работники, задействованные в озеленении Актау, отношения не имеют.
- Заявок на спил в товарищество с ограниченной ответственностью «Кала жолдары» не поступало. Спиленное дерево - это акация, которой больше 30 лет. Местный житель запросил разрешение у акимата на спил этого дерева, пообещав взамен высадить десять новых. При таком условии акимат дал ему разрешение на спил, - пояснили в пресс-службе главы города.
В городском акимате рассказали, что к спилу дерева работники, задействованные в озеленении Актау, отношения не имеют.
- Заявок на спил в товарищество с ограниченной ответственностью «Кала жолдары» не поступало. Спиленное дерево - это акация, которой больше 30 лет. Местный житель запросил разрешение у акимата на спил этого дерева, пообещав взамен высадить десять новых. При таком условии акимат дал ему разрешение на спил, - пояснили в пресс-службе главы города.
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