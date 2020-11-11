«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Ноября
+11...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.01 KZT
  • €1 = 506.4 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 241

Спиливший дерево возле магазина житель Актау пообещал высадить десять новых

Мужчина, спиливший дерево возле дома №23 в 12 микрорайоне Актау, попросил на это разрешение у местного исполнительного органа. Разрешение ему выдали при условии, что мужчина высадит взамен десять новых деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Коллаж из фото. Фото предоставлены пресс-службой акима Актау
Возле строящегося магазина в доме №23 в 12 микрорайоне спилили дерево. Очевидец снял это на видео, посетовав, что число магазинов в нашем городе увеличивается, а деревьев, наоборот, уменьшается.

В городском акимате рассказали, что к спилу дерева работники, задействованные в озеленении Актау, отношения не имеют.

- Заявок на спил в товарищество с ограниченной ответственностью «Кала жолдары» не поступало. Спиленное дерево - это акация, которой больше 30 лет. Местный житель запросил разрешение у акимата на спил этого дерева, пообещав взамен высадить десять новых. При таком условии акимат дал ему разрешение на спил, - пояснили в пресс-службе главы города.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика