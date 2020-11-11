В Мангистау с начала эпидсезона случаев заболевания гриппом не зарегистрировано

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За первый месяц нового эпидсезона в регионе зарегистрировано 1 029 случаев ОРВИ. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года отмечается спад на 565 фактов.



- Заболевания гриппом не зафиксировано. В прошлом сезоне было отмечено три случая. Для вакцинации населения от гриппа на сумму более 62 млн тенге, выделенных из местного бюджета, приобретено 71 795 доз трехвалентной вакцины «Гриппол плюс» российского производства. Вакцинация от сезонного гриппа стартовала в области 15 сентября. За счет средств местной казны вакцинировано 70 840 мангистаусцев, на спонсорские средства - 2 692 человека, платную вакцину получили 476 жителей области. Всего вакцинировано более 74 тысяч человек, - отметили в пресс-службе департамента.



Бесплатно прививку получают дети до 18 лет с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные на втором и третьем семестре, лица в учреждениях закрытого типа, инвалиды с хроническими заболеваниями, пожилые люди старше 60 лет.



Врачи советуют за несколько дней до вакцинации избегать посещения мест скопления людей во избежание заражения вирусными инфекциями.



После прививки следует следить за рационом в последующие сутки – рискованно может быть употреблять в пищу цитрусовые, сыры и орехи. В течение суток нельзя мочить и чесать место прививки.



Противопоказанием к прививке являются аллергические реакции на предшествующие прививки, куриный белок и на компоненты вакцины.