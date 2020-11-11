«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Ноября
+11...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.01 KZT
  • €1 = 506.4 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 21

В Мангистау с начала эпидсезона случаев заболевания гриппом не зарегистрировано

С начала эпидемиологического сезона, который стартовал в регионе 1 октября, случаев заболевания гриппом не зафиксировано. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона отмечается снижение показателя заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

фото из сети Интернет
За первый месяц нового эпидсезона в регионе зарегистрировано 1 029 случаев ОРВИ. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года отмечается спад на 565 фактов.

- Заболевания гриппом не зафиксировано. В прошлом сезоне было отмечено три случая. Для вакцинации населения от гриппа на сумму более 62 млн тенге, выделенных из местного бюджета, приобретено 71 795 доз трехвалентной вакцины «Гриппол плюс» российского производства. Вакцинация от сезонного гриппа стартовала в области 15 сентября. За счет средств местной казны вакцинировано 70 840 мангистаусцев, на спонсорские средства - 2 692 человека, платную вакцину получили 476 жителей области. Всего вакцинировано более 74 тысяч человек, - отметили в пресс-службе департамента.

Бесплатно прививку получают дети до 18 лет с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные на втором и третьем семестре, лица в учреждениях закрытого типа, инвалиды с хроническими заболеваниями, пожилые люди старше 60 лет.

Врачи советуют за несколько дней до вакцинации избегать посещения мест скопления людей во избежание заражения вирусными инфекциями.

После прививки следует следить за рационом в последующие сутки – рискованно может быть употреблять в пищу цитрусовые, сыры и орехи. В течение суток нельзя мочить и чесать место прививки.

Противопоказанием к прививке являются аллергические реакции на предшествующие прививки, куриный белок и на компоненты вакцины.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика