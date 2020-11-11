СМИ: Мангистау лидирует среди регионов Казахстана по количеству переехавших из-за рубежа

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За девять месяцев этого года из Казахстана эмигрировали 21 079 человек. За этот же период в страну прибыли 9233 человека.
Среди регионов Республики Казахстан, куда переехали на постоянное место жительства (ПМЖ) из-за рубежа, лидирует Мангистауская область. За девять месяцев этого года в область переехали 2563 мигранта.
Следом идут Алматы (1269 человек), Алматинская область (983 человека), Шымкент (671 человек) и Костанайская область (637 человек).
Больше всего казахстанцев переехали за рубеж из Карагандинской области – 3069, из Восточно-Казахстанской – 3007, Павлодарской – 2460, Костанайской – 2398, из Алматы – 1917, из Северо-Казахстанской области – 1774, Акмолинской – 1334, Актюбинской – 1074 и из Нур-Султана – 1043 человека.
В Россию на постоянное место жительства, как передает «LS», переехали почти 18,6 тысячи казахстанцев. В Германию – 1399 человек, в Соединенные Штаты Америки (США) – 170, в Беларусь – 169, в Узбекистан – 137, в Канаду – 88, в Кыргызстан – 56, в Украину – 51, в Турцию – 35, в Израиль – 26 и в Азербайджан – 20 человек.
За три квартала этого года из России в Казахстан переехали 2640 человек, из Узбекистана – 2277, из Китая – 1442, из Туркменистана – 1149, из Кыргызстана – 261, из Турции – 170, из Германии – 140, из Азербайджана – 140, из Монголии – 122, из Таджикистана – 120, из Ирана – 89, из Грузии – 80, из США – 51 человек.
Среди эмигрировавших в этом году, 3 331 человек имеют техническую специальность. Экономическую специальность имеют – 1714 человек, педагогическую – 1064, медицинскую – 561, юридическую – 387, архитектурно-строительную – 280, сельскохозяйственную – 155 и другие специальности имеют – 3 955 человек.
Что касается прибывших в Казахстан мигрантов, то технической специальностью владеют 643 человека, экономическую имеют – 311, педагогическую – 288, медицинскую – 187, юридическую – 82, архитектурно-строительную – 76, сельскохозяйственную – 68 человек. Другие специальности – 1831 иммигрант.
За девять месяцев Казахстан покинули 5980 человек с высшим образованием, 5468 – со средним профессиональным, 2939 – с общим средним и 1205 человек – с основным средним.
В страну с высшим образованием эмигрировали 1444 человека, со средним профессиональным – 2042, с общим средним – 2689, с основным средним – 1446 человек.
Казахстан за этот период покинули 15 014 русских, 1658 немцев, 1493 украинца, 911 казахов, 559 татар, 269 поляков, 254 белоруса, 136 корейцев, 97 узбеков, 74 азербайджанца, 63 чеченца, 53 молдаванина, 45 греков, 35 болгар, а также представители других национальностей.
Пополнилась же страна 5025 казахами, 1952 русскими, 409 узбеками, 200 азербайджанцев, 198 каракалпаками, 159 украинцами, 158 турками, 157 кыргызами, 145 немцами, 139 таджиками, 118 корейцами, 117 татарами, 72 афганцами и представителями других национальностей.
Среди регионов Республики Казахстан, куда переехали на постоянное место жительства (ПМЖ) из-за рубежа, лидирует Мангистауская область. За девять месяцев этого года в область переехали 2563 мигранта.
Следом идут Алматы (1269 человек), Алматинская область (983 человека), Шымкент (671 человек) и Костанайская область (637 человек).
Больше всего казахстанцев переехали за рубеж из Карагандинской области – 3069, из Восточно-Казахстанской – 3007, Павлодарской – 2460, Костанайской – 2398, из Алматы – 1917, из Северо-Казахстанской области – 1774, Акмолинской – 1334, Актюбинской – 1074 и из Нур-Султана – 1043 человека.
В Россию на постоянное место жительства, как передает «LS», переехали почти 18,6 тысячи казахстанцев. В Германию – 1399 человек, в Соединенные Штаты Америки (США) – 170, в Беларусь – 169, в Узбекистан – 137, в Канаду – 88, в Кыргызстан – 56, в Украину – 51, в Турцию – 35, в Израиль – 26 и в Азербайджан – 20 человек.
За три квартала этого года из России в Казахстан переехали 2640 человек, из Узбекистана – 2277, из Китая – 1442, из Туркменистана – 1149, из Кыргызстана – 261, из Турции – 170, из Германии – 140, из Азербайджана – 140, из Монголии – 122, из Таджикистана – 120, из Ирана – 89, из Грузии – 80, из США – 51 человек.
Среди эмигрировавших в этом году, 3 331 человек имеют техническую специальность. Экономическую специальность имеют – 1714 человек, педагогическую – 1064, медицинскую – 561, юридическую – 387, архитектурно-строительную – 280, сельскохозяйственную – 155 и другие специальности имеют – 3 955 человек.
Что касается прибывших в Казахстан мигрантов, то технической специальностью владеют 643 человека, экономическую имеют – 311, педагогическую – 288, медицинскую – 187, юридическую – 82, архитектурно-строительную – 76, сельскохозяйственную – 68 человек. Другие специальности – 1831 иммигрант.
За девять месяцев Казахстан покинули 5980 человек с высшим образованием, 5468 – со средним профессиональным, 2939 – с общим средним и 1205 человек – с основным средним.
В страну с высшим образованием эмигрировали 1444 человека, со средним профессиональным – 2042, с общим средним – 2689, с основным средним – 1446 человек.
Казахстан за этот период покинули 15 014 русских, 1658 немцев, 1493 украинца, 911 казахов, 559 татар, 269 поляков, 254 белоруса, 136 корейцев, 97 узбеков, 74 азербайджанца, 63 чеченца, 53 молдаванина, 45 греков, 35 болгар, а также представители других национальностей.
Пополнилась же страна 5025 казахами, 1952 русскими, 409 узбеками, 200 азербайджанцев, 198 каракалпаками, 159 украинцами, 158 турками, 157 кыргызами, 145 немцами, 139 таджиками, 118 корейцами, 117 татарами, 72 афганцами и представителями других национальностей.
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