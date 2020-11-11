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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:42

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В колониях Мангистау планируют установить 170 камер видеонаблюдения

Видеокамеры собираются установить как по периметру, так и внутри колоний. Это направлено на обеспечение безопасности заключенных и сотрудников исправительных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Новые видеокамеры планируют установить в колониях Мангистауской области в течение двух лет. На текущий момент в исправительных учреждениях области уже установлено 200 камер.

- Основную часть этих камер планируется установить в учреждении максимальной безопасности ГМ-172/б. Всего в Мангистауской области три учреждения: максимальной, минимальной и смешанной безопасности, - сообщили в пресс-службе областного ДУИС.

По словам департамента, на сегодняшний день в Мангистау отбывают наказание 1045 осужденных, из которых 42 процента - за особо тяжкие преступления. Заключенные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, содержатся в учреждении максимальной безопасности.




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