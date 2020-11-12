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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 1866

Жители 1 микрорайона Актау требуют перенести автобусную остановку уже два года

Автобусная остановка «Дружба» в 1 микрорайоне расположена не по правилам дорожного движения, - заявляют члены родительского комитета школы №3.

Фото автора
Жители обращались с коллективным письмом в городской акимат с просьбой перенести автобусную остановку в сторону гостиницы «Зелёная».

Жители 1 микрорайона Актау требуют перенести автобусную остановку уже два года


В ноябре 2018 года, по словам родителей, чиновники составили акт, согласовали его со всеми соответствующими органами и заверили сделать остановку (как у фастфуда в 3 микрорайоне) на выделенном участке напротив дома №18 в 1 микрорайоне.

Жители 1 микрорайона Актау требуют перенести автобусную остановку уже два года

Власти только сделали отведённую тротуарную дорожку к проезжей части напротив дома №18 в 1 микрорайоне.


Но, говорят жители, ничего не сдвинулось с места. Дорожные полицейские, по их словам, также считают, что остановки здесь быть не должно.

Жители 1 микрорайона Актау требуют перенести автобусную остановку уже два года

Автобусная остановка у фастфуда в 3 микрорайоне


- На сегодняшний день на данном пешеходном переходе установлена искусственная неровность в виде «лежачего полицейского». Но прохожим в этой ситуации всё равно крайне небезопасно. И тем более это запрещено ПДД. На старом месте, где не предусмотрена вообще остановка, люди мокнут под дождём, не защищены от ветра и пыльных бурь. Нам здесь жить со всеми этими неудобствами, - возмущается член родительского комитета Аман Шадгалиев.


Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.

Жители 1 микрорайона Актау требуют перенести автобусную остановку уже два года



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Комментарии ( 11 )

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  • Argallo
  • Кинст
  • бася
  • kolu411
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:13
Оставьте уж остановку у Дружбы в покое, сколь лет, так сложилось не мешала никому!Заборчик надо бы отодвинуть к зданию Дружбы от дороги. Уж лучше ответьте, кому помешала остановка в 8ом микр.напротив Рахата?Сколь уж лет,снесли изгадили территорию, люди без лавочек, без укрытия от осадков, ветра, солнца... стоят в ожидании нужного автобуса в виде пыльного Пазика. podzatylnik
 
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  • leo529
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  • ЁмоЁ
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 valesa (Посетители) Сегодня, 17:46
Кинст,
Полностью согласна! Крайне непонятная история.60 лет остановка была на своем месте и тут вдруг "не на месте". Дружбе предъявите претензию, что территорию хапнули и огородили, чем создали опасную обстановку для людей. И потом, что за бред, если перенести дальше, то через перекресток будет еще одна остановка. Зачем?!
Цитата: leo529
новому продуктовому магазину в Каспии понадобилась своя парковка :)

Не перестаю удивляться, какие идиоты у нас в руководстве города. Или не идиоты, но тогда объяснить выдачу разрешения на изменения в десятилетиями сложившейся структуре я не вижу, кроме как коррупцией! То на побережье убрали Кораблик-визитную карточку города да еще и взрослые Фруктовые деревья повыдергали, чтобы стоянку впихнуть, то остановки убирают, которым по 60 лет. Всё в угоду барыгам. Этим bazar не понять, что город проектировали специалисты и в этих проектах что-то менять-это только портить!
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:56
Бредятина с меркантильным интересом "инициативной группы". Правильная там остановка у "Дружбы", оставьте в покое!
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 16:35
Лада, пожалуйста перестаньте все подряд публиковать
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:22
И ещё мысль, глядя на "подводку" к остановке у 18-го дома - Акимат, вы серьёзно думаете, что водитель автобуса будет специально целиться и "причаливать" именно к этому недоразумению в виде полоски асфальта?! Да не смейтесь над нами!

100% люди будут садиться и высаживаться по стороны этого асфальта, прямо на газон. И если в сухую погоду это ещё терпимо, то в дождь или снег там будет сплошное месиво грязи - и снова вы получите порцию негативных комментариев в свой адрес!

К слову, эта же проблема и у остановки "1 мкрн., 2 дом" - там вообще никаких благоустройств - либо сделайте остановку-остановкой, либо уберите её вообще с маршрута
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 16:21
Лучше бы занялись остановкой у 1-2, там постоянно припаркована целая вереница машин и нет кармана. Жолпол на это не обращает никакого внимания. Автобусы вынуждены маневрировать, занимая лишнюю полосу.

Цитата: FL
Я не понимаю почему перенесли остановку от магазина Каспия в 3 мкр?

По-моему более чем понятно: новому продуктовому магазину в Каспии понадобилась своя парковка :)
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:14
И насчёт новой остановки у 3-го мкрн. - выглядит, конечно, красиво...
НО...
1) какой "Молодец" даже не подумал вписать в проект и установить на остановке мусорных урн? Хотя бы одной....
2) кармашек сделан только на один автобус. Но, по этой улице в этом направлении ходит 4-ре маршрута (2,3,4 и 4м), утром и вечером ещё и служебные автобусы и если на остановке уже стоит автобус, то следующий вынужден останавливаться на дороге и, тем самым, мешая другим и создавая пробку....

Наш доблестный акимат делает всё, чтобы жители города ещё больше негатива копили.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 16:10
FL,

Потому, что там алтын флуд построили.
А новая остановка, сделана через одно место, и 2 и 3 маршрут там не помещаются.
Кто это проектировал? Мозги наверное как у укладчиков асфальта, которые или люки закрывают или столб посередине у них...
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:08
Я житель 1-го мкрн, и я НЕ требую переноса этой остановки! Не надо примазывать всех жителей 1-го мкрн. к какой-то писульки кучки людей, которые по факту и жителями то этого мкрн не являются (думаю, не нужно многим объяснять, что сш № 3 уже давно является школой с казахским языком обучения и что в ней учатся дети далеко не жителей 1-го микрорайона)....
Эта остановка там находится неизменно ещё со времён постройки 1-го микрорайона в 1960-х годах, то есть, ей практически 60 лет!!! И до настоящего времени жалоб на её расположение вообще не было!
Другое дело, что когда вместо ДК "Дружба" стал какой-то Центр и он отгородился от мира забором, то на данной остановке не стало вообще никаких удобств в виде лавочек, урн для мусора и навеса от дождей или ветра - вот этими делами надо заниматься..... а не заниматься переносом остановки на пару десятков метров из специально выстроенного кармашка на проезжую часть, где все автобусы будут только создавать помехи другим участникам движения (к слову, останавливаются там не только маршрутные, но и вахтовые и служебные)...

Вообще непродуманная просьба!
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 16:08
Нормальное место для остановки!
Просто её нужно поставить!
И все решение.
Этому месту под остановку не один десяток лет, кому оно не удобно и чем?
К Зелёной перенести? Зачем? Чтобы через 200 метров была остановка у Максима?
Непонятная просьба.
 
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