Жители 1 микрорайона Актау требуют перенести автобусную остановку уже два года

Власти только сделали отведённую тротуарную дорожку к проезжей части напротив дома №18 в 1 микрорайоне.

Автобусная остановка у фастфуда в 3 микрорайоне

- На сегодняшний день на данном пешеходном переходе установлена искусственная неровность в виде «лежачего полицейского». Но прохожим в этой ситуации всё равно крайне небезопасно. И тем более это запрещено ПДД. На старом месте, где не предусмотрена вообще остановка, люди мокнут под дождём, не защищены от ветра и пыльных бурь. Нам здесь жить со всеми этими неудобствами, - возмущается член родительского комитета Аман Шадгалиев.

Жители обращались с коллективным письмом в городской акимат с просьбой перенести автобусную остановку в сторону гостиницы «Зелёная».В ноябре 2018 года, по словам родителей, чиновники составили акт, согласовали его со всеми соответствующими органами и заверили сделать остановку (как у фастфуда в 3 микрорайоне) на выделенном участке напротив дома №18 в 1 микрорайоне.Но, говорят жители, ничего не сдвинулось с места. Дорожные полицейские, по их словам, также считают, что остановки здесь быть не должно.Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.