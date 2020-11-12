Видеоэксперимент! Реакция таксистов Актау на туриста без денег

- Я заметил, что в Актау никто ещё не снимал подобное. Хотелось бы в дальнейшем попробовать снимать социальные ролики, - поделился Тимур Гасанов.

Это первый социальный эксперимент, который снял Тимур Гасанов. Он решил проверить реакцию актауских таксистов на якобы туриста из Турции, который остался без багажа и денег в нашем городе.Из пяти водителей на помощь Тимуру откликнулись трое.Своим видео, которое он выложил в интернет, Тимур призывает людей помогать друг другу в любых ситуациях.За два дня ролик в социальной сети Instagram набрал уже 2840 просмотров.