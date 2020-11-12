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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 3507

Видеоэксперимент! Реакция таксистов Актау на туриста без денег

Местный житель 18-летний Тимур Гасанов решил проверить водителей на отзывчивость и сострадание и снял психологический эксперимент на видео.

Кадр видео
Это первый социальный эксперимент, который снял Тимур Гасанов. Он решил проверить реакцию актауских таксистов на якобы туриста из Турции, который остался без багажа и денег в нашем городе.

Из пяти водителей на помощь Тимуру откликнулись трое.

Своим видео, которое он выложил в интернет, Тимур призывает людей помогать друг другу в любых ситуациях.

- Я заметил, что в Актау никто ещё не снимал подобное. Хотелось бы в дальнейшем попробовать снимать социальные ролики, - поделился Тимур Гасанов.


За два дня ролик в социальной сети Instagram набрал уже 2840 просмотров.




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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 618965450
  • kostya_aktau
 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:35
Если подвожу то денег не беру. Буквально позавчера подвёз двух пеших туристов с их огромными рюкзаками до города

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kostya_aktau
 618965450 (Посетители) Сегодня, 17:48
Из пяти водителей на помощь Тимуру откликнулись трое....
Судя по видио откликнулись только двое
 
 

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