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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:20

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В Мангистау появится новое село Кендерли

Новое село Кендерли будет создано из микрорайона Жулдыз, который сейчас находится в селе Рахат, недалеко от Жанаозена. Причиной появления нового села стал рост населения, проживающего в селе Рахат. Об этом сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель акима города Жанаозен Нурберген Худибаев.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций
В Мангистауской области появится новое село под названием Кендерли. Село Рахат разделят на две части, одна из которых получит статус села и будет иметь новое название.

- Микрорайоны Аксу, Мерей и Рахат в селе Рахат останутся частью села Рахат, а микрорайон Жулдыз войдёт в состав новообразованного села Кендерли, - сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель акима города Жанаозена Нурберген Худибаев.

По официальным данным, в селе Рахат проживают 45 848 человек, при этом обслуживают население 18 госслужащих.

- Если будет разделён посёлок Рахат, объём бюджетных расходов увеличится с 771,2 миллиона тенге до 898,2 миллиона тенге. Причина увеличения бюджетных расходов будет зависеть от масштабов дошкольного образования, услуг санитарных очисток, уличного освещения и благоустройства села, - сказал аким села Рахат Усербай Табыншаев.

В будущем в селе Кендерли планируется развитие сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, дорог, инженерной инфраструктуры, коммунальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и предпринимательства, а также строительство новых объектов.

По сравнению с данными по состоянию на начало 2019 года, население села Рахат увеличилось на 2555 человек. Общая площадь посёлка составляет 4 605,2 га.



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