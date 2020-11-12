В Мангистау появится новое село Кендерли

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций

В Мангистауской области появится новое село под названием Кендерли. Село Рахат разделят на две части, одна из которых получит статус села и будет иметь новое название.



- Микрорайоны Аксу, Мерей и Рахат в селе Рахат останутся частью села Рахат, а микрорайон Жулдыз войдёт в состав новообразованного села Кендерли, - сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель акима города Жанаозена Нурберген Худибаев.



По официальным данным, в селе Рахат проживают 45 848 человек, при этом обслуживают население 18 госслужащих.



- Если будет разделён посёлок Рахат, объём бюджетных расходов увеличится с 771,2 миллиона тенге до 898,2 миллиона тенге. Причина увеличения бюджетных расходов будет зависеть от масштабов дошкольного образования, услуг санитарных очисток, уличного освещения и благоустройства села, - сказал аким села Рахат Усербай Табыншаев.



В будущем в селе Кендерли планируется развитие сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, дорог, инженерной инфраструктуры, коммунальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и предпринимательства, а также строительство новых объектов.



По сравнению с данными по состоянию на начало 2019 года, население села Рахат увеличилось на 2555 человек. Общая площадь посёлка составляет 4 605,2 га.