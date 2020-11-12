«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.99 KZT
  • €1 = 506.51 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 8

Как поставить на учёт в Мангистау автомобиль из Армении с перекинутым рулём

В пригороде Актау открылась лаборатория АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» для получения сертификата на транспортные средства. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Под учёт подпадают автомобили с левосторонним расположением элементов управления, ввезённые в нашу страну до 1 февраля 2020 года.

Протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства можно получить в АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Он расположен на участке №9 территории Промзоны за спортивным комплексом «Досан Батыр».

Контактные телефоны: 87077276748 (Айдар), 87015332363 (Галымжан). Стационарный телефон: 8 (7292)334650

Далее с полученными документами необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения для постановки автомобиля на временный учёт.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика