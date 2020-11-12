Как поставить на учёт в Мангистау автомобиль из Армении с перекинутым рулём

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Под учёт подпадают автомобили с левосторонним расположением элементов управления, ввезённые в нашу страну до 1 февраля 2020 года.



Протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства можно получить в АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Он расположен на участке №9 территории Промзоны за спортивным комплексом «Досан Батыр».



Контактные телефоны: 87077276748 (Айдар), 87015332363 (Галымжан). Стационарный телефон: 8 (7292)334650



Далее с полученными документами необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения для постановки автомобиля на временный учёт.