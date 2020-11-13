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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:45

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За прошедшие сутки в Мангистау зарегистрировали три случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в стране выявлены 638 заболевших COVID-19, из них трое в Мангистау. Об этом сообщает coronavirus2020.kz.

Иллюстрация к материалу
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 638 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано три новых случая COVID-19.

По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 326 человек.

В стране за сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 65 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39724, летальных случаев - 415, выздоровевших - 29416.

На сегодня в регионе зарегистрировано 3417 случаев заболевания COVID-19.



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