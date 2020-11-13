Пропавший в Актау мужчина нашёлся

Фото предоставили родственники Вячеслава

Пропавшего 48-летнего Вячеслава Шитяева нашли сотрудники полиции Актау.



- С мужчиной всё в порядке, он дома, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



Напомним, в редакцию обратилась бывшая супруга 48-летнего Вячеслава Шитяева, который пропал, предположительно, вечером в минувшее воскресенье, 8 ноября.