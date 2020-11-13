Фотограф National Geographic Qazaqstan выступил против строительства отеля на Бозжыре

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saken Dildakhmet (@sakendildakhmet)



Сакена Дилдахмета возмущает тот факт, что при назначении чиновников аппарата президента не учитывают опыт работы и образование.



- Почему депутаты при согласовании кандидатуры чиновников не смотрят на их послужной список? Почему чиновники забывают о том, что они нанятые менеджеры? Сколько можно лоббировать интересы бизнеса своих родных, друзей и других? Сколько можно воровать? Где эффективность госуправления? Кто через 10 лет ответит за этот весь бардак? Тут лишь остаётся перефразировать слова Иосифа Виссарионовича: «Кадры портят всё», - возмущается Сакен Дилдахмет.



[center] Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марат Караджаев (@maratkaradzhaev) Сакена Дилдахмета возмущает тот факт, что при назначении чиновников аппарата президента не учитывают опыт работы и образование.- Почему депутаты при согласовании кандидатуры чиновников не смотрят на их послужной список? Почему чиновники забывают о том, что они нанятые менеджеры? Сколько можно лоббировать интересы бизнеса своих родных, друзей и других? Сколько можно воровать? Где эффективность госуправления? Кто через 10 лет ответит за этот весь бардак? Тут лишь остаётся перефразировать слова Иосифа Виссарионовича: «Кадры портят всё», - возмущается Сакен Дилдахмет.[center]

По словам Константина, Бозжыра - это уникальный дикий край, которому нет равных в Евразии, и его потеряют ради одного дорогого отеля, в котором будет останавливаться меньше одного процента посетителей.- Мангыстау – мой любимый край. Когда я в первый раз забрался на уступ чинка и увидел клыки Бозжыры, восторгу не было предела. Ты стоишь один на один с этим местом, ветер гоняет стрижей, и до конца горизонта нет ни единого человеческого сооружения! Это то, ради чего путешественники приезжают в эти края! Это то, что у нас пока есть, а у многих уже нет! Это ради чего я снова и снова возвращаюсь в эти безлюдные места! - сказал Константин Киквидзе на своей страничке в Инстаграм.- Сколько человек, приехав на Бозжыру, остановятся в отеле Rixos? Я думаю, на 100 человек не больше одного. А так меньше процента. Мы теряем уникальный дикий край, которому нет равных в Евразии, ради одного дорогого отеля, в котором будет останавливаться меньше одного процента посетителей. Ради этого мизерного процента те, кто принял решение о строительстве, хотят испортить этот уникальный вид и оставить большинство посетивших эти места без того ощущения, ради которого они приехали на Бозжыру. Теперь, забравшись на самый крышосносящий вьюпоинт, турист будет видеть дорогу, столбы, провода и отель. Почему у нас такой бестолковый подход? - сетует фотограф.Также он добавил, что следует перенять опыт других стран.- Почему не посмотреть, как это делается в цивилизованных странах, где туризм приносит огромные деньги? Те, кто принимает решения, посмотрите на США: Гранд Каньон, Каньон Антилопы - это похожие ландшафты. Вы там видели отели или строения в самих каньонах? Их там нет. Вся инфраструктура вынесена за пределы. И так во всех цивилизованных странах. Когда ты там находишься, ощущаешь эту практически нетронутую первозданность природы. Я не против красиво вписанных в ландшафт лакшери отелей. Это тоже интересная ниша в туризме. Но почему не построить Rixos, например, где-то в районе Бекет-Аты наверху чинка с видом на долину. Там уже есть инфраструктура, там тоже есть классные виды. Оттуда полчаса до Бозжыры и других интересных локаций. Те же обеспеченные религиозные туристы с удовольствием будут останавливаться в отеле. Ещё непоздно договориться об альтернативной локации для строительства, обосновав его экономическую выгоду и негативную реакцию общества, - отметил Константин Киквидзе на своей страничке в Инстаграм.В то же время пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет раскритиковал работу министров.На своей стране в Инстаграм Сакен Дилдахмет написал, что в Казахстане развитием туризма занимаются некомпетентные чиновники.- Первый - Магзум Мирзагалиев - министр экологии. Бывший нефтяник, который не компетентный в вопросе экологии и туризма и не имеет опыта работы в этом направлении. Второй Уркен Бисакаев - вице-министр культуры и спорта. Курирует вопросы туризма. Работал в сфере газа, ЖКХ, пять месяцев руководил Казахтуризмом. Третий Ержан Еркинбаев - председатель Казахтуризма. Юрист, бывший директор нашумевшего зоопарка г. Алматы. Четвёртый Дастан Рыспеков - председатель комитета туризма. Всю жизнь работал в департаменте экономики и бюджетного планирования. Пятый Асхат Кайнарбеков - председатель комитета лесного хозяйства и животного мира. Бывший замакима Акмолинской области. Так вот. Насколько все вышеуказанные лица могут быть компетентны в этом вопросе? - написал Сакен Дилдахмет.