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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 519

Фотограф National Geographic Qazaqstan выступил против строительства отеля на Бозжыре

Фотограф-пейзажист National Geographic Qazaqstan Константин Киквидзе на своей странице в Инстаграм выразил своё недовольство по поводу строительства отеля Rixos в урочище Бозжыра.

Фото Константина Киквидзе
По словам Константина, Бозжыра - это уникальный дикий край, которому нет равных в Евразии, и его потеряют ради одного дорогого отеля, в котором будет останавливаться меньше одного процента посетителей.

- Мангыстау – мой любимый край. Когда я в первый раз забрался на уступ чинка и увидел клыки Бозжыры, восторгу не было предела. Ты стоишь один на один с этим местом, ветер гоняет стрижей, и до конца горизонта нет ни единого человеческого сооружения! Это то, ради чего путешественники приезжают в эти края! Это то, что у нас пока есть, а у многих уже нет! Это ради чего я снова и снова возвращаюсь в эти безлюдные места! - сказал Константин Киквидзе на своей страничке в Инстаграм.


- Сколько человек, приехав на Бозжыру, остановятся в отеле Rixos? Я думаю, на 100 человек не больше одного. А так меньше процента. Мы теряем уникальный дикий край, которому нет равных в Евразии, ради одного дорогого отеля, в котором будет останавливаться меньше одного процента посетителей. Ради этого мизерного процента те, кто принял решение о строительстве, хотят испортить этот уникальный вид и оставить большинство посетивших эти места без того ощущения, ради которого они приехали на Бозжыру. Теперь, забравшись на самый крышосносящий вьюпоинт, турист будет видеть дорогу, столбы, провода и отель. Почему у нас такой бестолковый подход? - сетует фотограф.

Также он добавил, что следует перенять опыт других стран.

- Почему не посмотреть, как это делается в цивилизованных странах, где туризм приносит огромные деньги? Те, кто принимает решения, посмотрите на США: Гранд Каньон, Каньон Антилопы - это похожие ландшафты. Вы там видели отели или строения в самих каньонах? Их там нет. Вся инфраструктура вынесена за пределы. И так во всех цивилизованных странах. Когда ты там находишься, ощущаешь эту практически нетронутую первозданность природы. Я не против красиво вписанных в ландшафт лакшери отелей. Это тоже интересная ниша в туризме. Но почему не построить Rixos, например, где-то в районе Бекет-Аты наверху чинка с видом на долину. Там уже есть инфраструктура, там тоже есть классные виды. Оттуда полчаса до Бозжыры и других интересных локаций. Те же обеспеченные религиозные туристы с удовольствием будут останавливаться в отеле. Ещё непоздно договориться об альтернативной локации для строительства, обосновав его экономическую выгоду и негативную реакцию общества, - отметил Константин Киквидзе на своей страничке в Инстаграм.

В то же время пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет раскритиковал работу министров.

На своей стране в Инстаграм Сакен Дилдахмет написал, что в Казахстане развитием туризма занимаются некомпетентные чиновники.

- Первый - Магзум Мирзагалиев - министр экологии. Бывший нефтяник, который не компетентный в вопросе экологии и туризма и не имеет опыта работы в этом направлении. Второй Уркен Бисакаев - вице-министр культуры и спорта. Курирует вопросы туризма. Работал в сфере газа, ЖКХ, пять месяцев руководил Казахтуризмом. Третий Ержан Еркинбаев - председатель Казахтуризма. Юрист, бывший директор нашумевшего зоопарка г. Алматы. Четвёртый Дастан Рыспеков - председатель комитета туризма. Всю жизнь работал в департаменте экономики и бюджетного планирования. Пятый Асхат Кайнарбеков - председатель комитета лесного хозяйства и животного мира. Бывший замакима Акмолинской области. Так вот. Насколько все вышеуказанные лица могут быть компетентны в этом вопросе? - написал Сакен Дилдахмет.



Сакена Дилдахмета возмущает тот факт, что при назначении чиновников аппарата президента не учитывают опыт работы и образование.

- Почему депутаты при согласовании кандидатуры чиновников не смотрят на их послужной список? Почему чиновники забывают о том, что они нанятые менеджеры? Сколько можно лоббировать интересы бизнеса своих родных, друзей и других? Сколько можно воровать? Где эффективность госуправления? Кто через 10 лет ответит за этот весь бардак? Тут лишь остаётся перефразировать слова Иосифа Виссарионовича: «Кадры портят всё», - возмущается Сакен Дилдахмет.

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Комментарии ( 3 )

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Iron man (Посетители) Сегодня, 17:01
Категорически поддерживаю Константина Киквидзе!
Наш Родной Край прекрасен! Его дикая первозданная природа поражает воображение человека! Бескрайнее море, хребты и долины, сама природа и животное царство казахских степей, заслуживают самого возвышенного и почтительного отношения!
Кто такие эти "Rixos", что бы так по хамски, беспардонно врываться в святая-святых Мангыстау?!? Есть вещи, которые выше денег, часто грязных денег...
Мы пользуемся благами природы, взятых взаймы у наших детей! От нас сегодня зависят благосостояние, здоровье и среда обитания будущих поколений!!!

П.С. Душевная благодарность Сакену Дилдахметову и Константину Киквидзе, за неравнодушие, за честность перед собой и потомками, за мужество и проницательный призыв к осознанности!

Народ! не отдавайте на поругание и разграбление чужеродцам и варварам Бозжиру! #БозжираЖиви!!!

П.П.С. Товарища Сталина чистить им сапоги, боялись Его лишь народа враги!.. kill
 
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  • ЁмоЁ
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:52
+100500 добавить нечего!
Жаль, что к разумным голосам прислушаться некому...(((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • NASA
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:59
Надо бы Константину, если он работает на National Geographic, написать об этом не в своем инcтаграмме, а на оффсайте NG.
Если такая солидная организация выступит против, то местные власти наверно включат заднюю.
 
 

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