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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 228

Бригаду морской пехоты в Мангистау пополнили 350 новобранцев

Для прохождения срочной службы в морской пехоте Мангистау прибыли 350 молодых воинов. После прибытия в часть они прошли повторное углубленное медицинское обследование и психологическое тестирование. Об этом сообщил капитан Нурбол Шалабаев, начальник пресс-службы Актауского гарнизона.

Молодое пополнение. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
При тестировании командиры части учитывали уровень образования, наличие специальности, морально-нравственные установки и индивидуальные особенности каждого военнослужащего.

- Сейчас военнослужащие проходят курс молодого бойца, который длится месяц, изучают основы общевойсковой подготовки, разбирают алгоритмы действий в повседневных ситуациях, связанных со службой. Теоретические и практические занятия с ними проводят профессиональные инструкторы, подобранные из числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов. Для новобранцев проведут занятия по начальным предметам обучения, практические стрельбы, – сообщил командир батальона сбора молодого пополнения гвардий майор Канат Аккожаев.

В пресс-службе гарнизона подчеркнули, что в период начальной военной подготовки новобранцы изолированы от личного состава. Занятия проводятся с учетом соблюдения санитарных норм. По завершении сборов военнослужащие примут военную присягу.



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