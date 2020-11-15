Бригаду морской пехоты в Мангистау пополнили 350 новобранцев

Молодое пополнение. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

При тестировании командиры части учитывали уровень образования, наличие специальности, морально-нравственные установки и индивидуальные особенности каждого военнослужащего.



- Сейчас военнослужащие проходят курс молодого бойца, который длится месяц, изучают основы общевойсковой подготовки, разбирают алгоритмы действий в повседневных ситуациях, связанных со службой. Теоретические и практические занятия с ними проводят профессиональные инструкторы, подобранные из числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов. Для новобранцев проведут занятия по начальным предметам обучения, практические стрельбы, – сообщил командир батальона сбора молодого пополнения гвардий майор Канат Аккожаев.



В пресс-службе гарнизона подчеркнули, что в период начальной военной подготовки новобранцы изолированы от личного состава. Занятия проводятся с учетом соблюдения санитарных норм. По завершении сборов военнослужащие примут военную присягу.