Полицейские автомобили проверили в Актау

Фото предоставили в пресс-службе департамента полиции региона
Жанарбек Бактыбаев лично проверил техническое состояние и внешний вид каждого автомобиля, оценил работу двигателя, светозвукового оборудования, готовность к зимнему сезону, а также наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя и троса для аварийной буксировки транспортного средства.
По результатам смотра выяснилось, что почти весь автотранспорт находится в должном техническом состоянии.
Имелись несущественные недостатки, которые глава полиции приказал устранить.
Стоит отметить, что полицейские автомобили также оснащены необходимым для спасения утопающих в море.
По результатам смотра выяснилось, что почти весь автотранспорт находится в должном техническом состоянии.
Имелись несущественные недостатки, которые глава полиции приказал устранить.
Стоит отметить, что полицейские автомобили также оснащены необходимым для спасения утопающих в море.