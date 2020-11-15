Полицейские автомобили проверили в Актау

Жанарбек Бактыбаев лично проверил техническое состояние и внешний вид каждого автомобиля, оценил работу двигателя, светозвукового оборудования, готовность к зимнему сезону, а также наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя и троса для аварийной буксировки транспортного средства.По результатам смотра выяснилось, что почти весь автотранспорт находится в должном техническом состоянии.Имелись несущественные недостатки, которые глава полиции приказал устранить.Стоит отметить, что полицейские автомобили также оснащены необходимым для спасения утопающих в море.