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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 1245

Полицейские автомобили проверили в Актау

Строевой смотр служебного автотранспорта проводил главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев, сообщает пресс-служба ДП Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе департамента полиции региона
Жанарбек Бактыбаев лично проверил техническое состояние и внешний вид каждого автомобиля, оценил работу двигателя, светозвукового оборудования, готовность к зимнему сезону, а также наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя и троса для аварийной буксировки транспортного средства.

Полицейские автомобили проверили в Актау


По результатам смотра выяснилось, что почти весь автотранспорт находится в должном техническом состоянии.

Полицейские автомобили проверили в Актау


Имелись несущественные недостатки, которые глава полиции приказал устранить.

Полицейские автомобили проверили в Актау


Стоит отметить, что полицейские автомобили также оснащены необходимым для спасения утопающих в море.

Полицейские автомобили проверили в Актау



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Комментарии ( 4 )

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  • Жанар
  • Сергей Владимиров
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:07
Каждому по ордену сутулого с гайкой на спине за достижение в боевой и политической подготовке
 
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  • Жанар
  • Papirosso
  • Сергей Владимиров
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 12:53
По результатам смотра выяснилось, что почти весь автотранспорт находится в должном техническом состоянии.

Перед ТО, ЛС был предупреждён за месяц и был наведён марафет.
А, надо было проверить инкогнито и без предупреждений.
Вот тогда был эффект в этом осмотре, а так показуха.

Это точно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 12:11
Вы бы уазики проверили. Знакомый один по друзьям то трос то домкрат просит.
 
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  • ЁмоЁ
  • Lokki_13
  • Неравнодушный
  • mer
  • Сухов.
  • Papirosso
  • Сергей Владимиров
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:00
Очередные понты , а мозги и карманы у находящихся в этих авто проверили ???
 
 

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