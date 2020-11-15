Сколько Тенге живет в Мангистау

- Мне нравится мое имя. Я никогда не задумывалась о его значении. Наверное, добавили слово Ақ (в переводе с казахского «белый»), желая, чтобы в жизни я была светлой и доброй девушкой, - поделилась Актенге Каналиева.

Больше всего носителей и носительниц имен Тенге (Теңге) и Актенге (Ақтеңге) проживает именно в нашем регионе. В настоящее время их в Мангистауской области 78.Актенге Каналиева рассказала, что так назвал ее дедушка. В год рождения внучки как раз появилась национальная валюта.По словам девушки, в школьные годы в одном классе с ней училась девочка по имени Тенге. Они обе родились в Мангистау.Всего в Казахстане с именем Тенге и Теңге 81 и 11 человек соответственно. Есть также люди и с другими вариациями данного имени, а именно Актенге (Ақтеңге). Таких в нашей стране 99 человек и Ақтеңге - 57.Отметим, что в Мангистау также есть село с названием Теңге. Оно расположено в непосредственной близости к Жанаозену.