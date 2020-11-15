«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 15 Ноября
+3...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.52 KZT
  • €1 = 509.13 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 271

Сколько Тенге живет в Мангистау

В День национальной валюты, который отмечается ежегодно 15 ноября, корреспонденты Tengrinews.kz выяснили, сколько человек с именем Тенге проживает в Казахстане.

Фото sputnik.kz
Больше всего носителей и носительниц имен Тенге (Теңге) и Актенге (Ақтеңге) проживает именно в нашем регионе. В настоящее время их в Мангистауской области 78.

Актенге Каналиева рассказала, что так назвал ее дедушка. В год рождения внучки как раз появилась национальная валюта.

- Мне нравится мое имя. Я никогда не задумывалась о его значении. Наверное, добавили слово Ақ (в переводе с казахского «белый»), желая, чтобы в жизни я была светлой и доброй девушкой, - поделилась Актенге Каналиева.


По словам девушки, в школьные годы в одном классе с ней училась девочка по имени Тенге. Они обе родились в Мангистау.

Всего в Казахстане с именем Тенге и Теңге 81 и 11 человек соответственно. Есть также люди и с другими вариациями данного имени, а именно Актенге (Ақтеңге). Таких в нашей стране 99 человек и Ақтеңге - 57.

Отметим, что в Мангистау также есть село с названием Теңге. Оно расположено в непосредственной близости к Жанаозену.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика