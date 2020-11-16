Полиция Мангистау: Во время драки между подростками стрельбы не было

Скриншот видеоматериала
Драка между подростками произошла вчера, 15 ноября.
Очевидцы заявили, что во время драки были слышны звуки выстрелов.
В полиции опровергли данную информацию.
- На место происшествия выезжали сотрудники полиции управления полиции города. Личности участников драки установлены, с подростками и их родителями провели профилактическую беседу. Материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Актау, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В полиции добавили, что вызовов на пульт дежурного «102» по данному инциденту не поступало, также как и обращений за медицинской помощью в Мангистаускую областную больницу.
Напомним, ранее сообщалось, что драку подростков в 12 микрорайоне Актау запечатлели на видео очевидцы происшествия.
Очевидцы заявили, что во время драки были слышны звуки выстрелов.
В полиции опровергли данную информацию.
- На место происшествия выезжали сотрудники полиции управления полиции города. Личности участников драки установлены, с подростками и их родителями провели профилактическую беседу. Материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Актау, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В полиции добавили, что вызовов на пульт дежурного «102» по данному инциденту не поступало, также как и обращений за медицинской помощью в Мангистаускую областную больницу.
Напомним, ранее сообщалось, что драку подростков в 12 микрорайоне Актау запечатлели на видео очевидцы происшествия.