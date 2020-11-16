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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 704

BORAT LAND: Блогер снял видео о Мангистау и рассказал о крае на английском языке

Видео под названием «BORAT LAND: the real glorious nation of Kazakhstan» снял казахстанский бизнесмен Мирас Ибраимов. Фильм о нашей стране состоит из трёх частей, в последней из которых бизнесмен представил природу Мангистау.

Скриншот видеоматериала
Казахстанский блогер Мирас Ибраимов снял видео о достопримечательностях Мангистауской области.

Автор видеоролика пояснил, что хайп по поводу выхода фильма «Борат-2» позволил заявить о себе на весь мир и показать «настоящий» Казахстан.

- Я сам бизнесмен и никогда не характеризовал себя как блогер. Многие путают эти понятия. Но я всегда мечтал заниматься travel-блогингом. Мне нравится такой образ жизни. Сейчас это, скорее, мое хобби. Я ставил бизнес таким образом, чтобы он позволял мне оставаться свободным и путешествовать. Планы о съёмке видео про нашу страну пришлось поторопить, так как я узнал, что 23 октября планировали выпустить фильм «Борат-2». Честно сказать, многие ошибаются, когда думают, что это был своеобразный ответ персонажу Саши Барона Коэна. Но фильм про Бората Сагдиева лишь позволил мне «раскрутить» своё имя и свои видео про Казахстан. Он хайпует на Казахстане, а я хайпую на его фильме, - рассказал Мирас Ибраимов.

Блогер отметил, что видео о нашей стране он планировал снимать и до новостей о выходе фильма «Борат-2».

- Ситуация с пандемией ограничила мои действия - летать в другие страны не представлялось возможным. Вот я и начал с Казахстана. Я лучше всего могу о нём рассказать - я здесь родился. Хотя Актау не знал так хорошо, но за месяц успел посетить его два раза. Так как фильм нашумел на весь мир, я понял, что это редкая и уникальная возможность рассказать мировой арене о Казахстане. Пришлось снимать быстро и профессионально. Второго шанса судьба не даст, - добавил блогер.



Для справки:
Хайп (англ. hype) — агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Название такого типа рекламы происходит от слова, которое значит надувательство, обман или трюк, который используется для привлечения внимания. Такое же слово может использоваться в адрес человека или бренда, популярность которого пытаются раздуть искусственными способами.



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