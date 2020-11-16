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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:45

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Автопарк станции Скорой помощи в Мангистау пополнился тремя новыми автомобилями

Местная нефтяная компания передала областной станции Скорой и неотложной помощи три новых специализированных автомобиля. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Новые автомобили передали станции Скорой и неотложной помощи Мангистауской области 13 ноября. Три машины с полным приводом на базе ГАЗель «Соболь» были предоставлены местной нефтяной компанией на безвозмездной основе в рамках борьбы с COVID-19.

Транспортные средства укомплектованы тележкой для инвалидных колясок со съёмными носилками, кислородной розеткой, умывальником и кнопками экстренного вызова.

- Высокая проходимость машин позволит бригадам «Скорой помощи» добираться к месту экстренной ситуации по бездорожью. Ранее компания уже передавала областной станции Скорой и неотложной помощи восемь специализированных машин. До конца года планируется доставить ещё пять автомобилей «сСкорой помощи», - сообщили в ЦОК региона.



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