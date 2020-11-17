В Мангистау не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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За сутки в Казахстане выявлены 602 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау вторые сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.



С начала эпидемии в нашей области 3416 пациентов заболели COVID-19.



За прошедшие сутки в стране зафиксировано 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40220, летальных случаев - 421, выздоровевших - 29634.