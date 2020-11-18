В Актау водитель ездил в нетрезвом состоянии и без прав

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Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции Актау 13 ноября в 05:25 остановлена автомашина для проверки документов.



- Водитель автомашины Hyundai находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что он был лишен судом права управления автомобилем на три года в 2018 году. Материалы дела переданы в суд, – сообщили в ДП Мангистауской области.