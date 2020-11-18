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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:46

Просмотров: 811

В Актау водитель ездил в нетрезвом состоянии и без прав

Автовладелец управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и был лишен права управлять транспортным средством. Об этом сообщили в департаменте полиции (ДП) Мангистау.

фото из открытых источников
Сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции Актау 13 ноября в 05:25 остановлена автомашина для проверки документов.

- Водитель автомашины Hyundai находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что он был лишен судом права управления автомобилем на три года в 2018 году. Материалы дела переданы в суд, – сообщили в ДП Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:11
Цитата: Yanis
остановлена автомашина для проверки документов
Полиция вправе использовать эту причину только на стационарный постах или КПП. Или я ошибаюсь?


Согласно Ст.52 основаниями для остановки транспортного средства по требованию сотрудника органов внутренних дел являются:

1) нарушение водителем транспортного средства требований настоящего Закона и (или) правил дорожного движения, в том числе зафиксированное техническим средством фиксации нарушение правил дорожного движения;
2) работа по розыску угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств, водители которых скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий, иных преступлений, связанных с использованием транспортных средств;
3) необходимость предоставления транспортного средства в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 3 статьи 54 настоящего Закона;
4) проверка у водителя документов, предусмотренных подпунктом 1) пункта 3 статьи 54 настоящего Закона, на стационарных постах полиции, а также при проведении оперативно-профилактических мероприятий;
5) проверка документов на перевозимый груз на постах полиции и контрольно-пропускных пунктах. В период проведения специальных мероприятий допускается остановка транспортных средств вне постов полиции с целью проверки документов на перевозимый груз;
6) выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;
7) необходимость опроса водителя и (или) пассажира (пассажиров) об обстоятельствах совершения дорожно-транспортных происшествий, административного правонарушения, преступления, очевидцами которых они являются;
8) регулирование дорожного движения.
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 11:04
За повторное нарушение - езда в нетрезвом виде - пожизненное лишение светит?

остановлена автомашина для проверки документов

Полиция вправе использовать эту причину только на стационарный постах или КПП. Или я ошибаюсь?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 10:52
Естественный отбор, ничему жизнь не учит...
 
 

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