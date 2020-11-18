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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 449

Жители Актау чаще всех в Казахстане интересуются скидками в «Черную пятницу»

Основываясь на поисковых запросах в интернете, аналитики Picodi.com определили города, в которых интерес к акциям Black Friday вырос больше всего в период с 2016 по 2019 годы. Первое место занял Актау – там интерес к скидкам вырос на 425%, на втором и третьем местах расположились Шымкент и Усть-Каменогорск, где рост поисковых запросов, связанных с «Черной пятницей», составляет 420% и 350% соответственно.

Иллюстративное фото
Анализ поисковых запросов показал, что больше всего интерес к акциям в «Черную пятницу» за последние годы вырос в Актау на 425%, сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на исследование портала Picodi.com.

Наименьший интерес зафиксирован среди жителей Тараза (рост 150%), Петропавловска (100%) и Костаная (100%).

- Средний чек покупок казахстанцев на распродажах «Черной пятницы» составляет 34 000 тенге. Стоит отметить, что мужчины тратят больше женщин во время распродаж: 37 000 против 31 100 тенге. Аналитики отмечают, что эти данные не говорят о том, что мужчины больше покупают, возможно, они тратятся на более дорогие товары, - сообщает Informburo.kz.

Среди людей, которые не участвовали в прошлогодних распродажах Black Friday, было больше всего тех, кто не знал об этой акции (50%). А 23% анкетированных указали, что просто пропустили «Черную пятницу», остальные либо не дождались акций на интересующий товар, либо скидка им показалась слишком маленькой.

В этом году акция «Черная пятница» пройдёт 27 ноября. По результатам исследования, половина анкетированных казахстанцев (48%) участвовали в прошлогодних распродажах, но не все совершали покупки именно в «Черную пятницу». А 40% участников распродаж делали покупки с понедельника по четверг, еще 24% воспользовались скидками в выходные после Black Friday.

Самой популярной покупкой по акции является одежда, на втором месте – электроника, третью и четвёртую строчки занимают еда и обувь, на пятом месте – косметика и парфюмерия.


 

А вы дожидаетесь скидок в "Черную пятницу?"


-Нет, я не верю этим скидкам - 4 (100%)

- Конечно, жду, так выгоднее приобретать что-то желаемое - 0 (0%)

- Постоянно забываю о них - 0 (0%)



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