Жители Актау чаще всех в Казахстане интересуются скидками в «Черную пятницу»

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Анализ поисковых запросов показал, что больше всего интерес к акциям в «Черную пятницу» за последние годы вырос в Актау на 425%, сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на исследование портала Picodi.com.
Наименьший интерес зафиксирован среди жителей Тараза (рост 150%), Петропавловска (100%) и Костаная (100%).
- Средний чек покупок казахстанцев на распродажах «Черной пятницы» составляет 34 000 тенге. Стоит отметить, что мужчины тратят больше женщин во время распродаж: 37 000 против 31 100 тенге. Аналитики отмечают, что эти данные не говорят о том, что мужчины больше покупают, возможно, они тратятся на более дорогие товары, - сообщает Informburo.kz.
Среди людей, которые не участвовали в прошлогодних распродажах Black Friday, было больше всего тех, кто не знал об этой акции (50%). А 23% анкетированных указали, что просто пропустили «Черную пятницу», остальные либо не дождались акций на интересующий товар, либо скидка им показалась слишком маленькой.
В этом году акция «Черная пятница» пройдёт 27 ноября. По результатам исследования, половина анкетированных казахстанцев (48%) участвовали в прошлогодних распродажах, но не все совершали покупки именно в «Черную пятницу». А 40% участников распродаж делали покупки с понедельника по четверг, еще 24% воспользовались скидками в выходные после Black Friday.
Самой популярной покупкой по акции является одежда, на втором месте – электроника, третью и четвёртую строчки занимают еда и обувь, на пятом месте – косметика и парфюмерия.
Наименьший интерес зафиксирован среди жителей Тараза (рост 150%), Петропавловска (100%) и Костаная (100%).
- Средний чек покупок казахстанцев на распродажах «Черной пятницы» составляет 34 000 тенге. Стоит отметить, что мужчины тратят больше женщин во время распродаж: 37 000 против 31 100 тенге. Аналитики отмечают, что эти данные не говорят о том, что мужчины больше покупают, возможно, они тратятся на более дорогие товары, - сообщает Informburo.kz.
Среди людей, которые не участвовали в прошлогодних распродажах Black Friday, было больше всего тех, кто не знал об этой акции (50%). А 23% анкетированных указали, что просто пропустили «Черную пятницу», остальные либо не дождались акций на интересующий товар, либо скидка им показалась слишком маленькой.
В этом году акция «Черная пятница» пройдёт 27 ноября. По результатам исследования, половина анкетированных казахстанцев (48%) участвовали в прошлогодних распродажах, но не все совершали покупки именно в «Черную пятницу». А 40% участников распродаж делали покупки с понедельника по четверг, еще 24% воспользовались скидками в выходные после Black Friday.
Самой популярной покупкой по акции является одежда, на втором месте – электроника, третью и четвёртую строчки занимают еда и обувь, на пятом месте – косметика и парфюмерия.
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