В Мангистау два миллиона гектаров земли в частной собственности не используются по целевому назначению

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Мангистауская область вошла в число регионов страны, где больше всего земельных участков, выданных государством под частную собственность, не используются, сообщает КазТАГ.
- В Мангистау два миллиона гектаров - в частной собственности, но земля не используется, - сказал Азамат Курманов, главный эксперт отдела ценных бумаг АО «Информационно-учетный центр» на онлайн-обсуждении проблем, выявляемых космомониторингом земли.
Подобная ситуация, когда власти выдают земли предпринимателям, а в итоге эти участки пустуют, наблюдается также Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.
По словам Азамата Курманова, всего в Казахстане насчитывается 25 миллионов гектаров пашни и порядка 80 миллионов гектаров пастбищ.
- Есть нормативы по приказу министра сельского хозяйства. Если ты имеешь одну голову скота, тебе, условно, нужно три гектара земли, - добавил Курманов.
Председатель коалиции защиты прав потребителей гражданского альянса Казахстана Мурат Абенов добавил, что космомониторинг позволяет выявлять, где земли используются рационально.
- Например, на юге Казахстана очень много земли для пастбищ, которые используются с высокой нагрузкой. Получается, эти земли рискуют в будущем остаться в худшем состоянии, чем земли, которые используются в меру, - отметил Абенов.
- В Мангистау два миллиона гектаров - в частной собственности, но земля не используется, - сказал Азамат Курманов, главный эксперт отдела ценных бумаг АО «Информационно-учетный центр» на онлайн-обсуждении проблем, выявляемых космомониторингом земли.
Подобная ситуация, когда власти выдают земли предпринимателям, а в итоге эти участки пустуют, наблюдается также Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.
По словам Азамата Курманова, всего в Казахстане насчитывается 25 миллионов гектаров пашни и порядка 80 миллионов гектаров пастбищ.
- Есть нормативы по приказу министра сельского хозяйства. Если ты имеешь одну голову скота, тебе, условно, нужно три гектара земли, - добавил Курманов.
Председатель коалиции защиты прав потребителей гражданского альянса Казахстана Мурат Абенов добавил, что космомониторинг позволяет выявлять, где земли используются рационально.
- Например, на юге Казахстана очень много земли для пастбищ, которые используются с высокой нагрузкой. Получается, эти земли рискуют в будущем остаться в худшем состоянии, чем земли, которые используются в меру, - отметил Абенов.
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