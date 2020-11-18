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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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В Мангистау два миллиона гектаров земли в частной собственности не используются по целевому назначению

Власти Мангистау выделили предпринимателям два миллиона гектаров земли под частную собственность, однако ни один из участков не используется по целевому назначению. Такая же ситуация с земельным вопросом наблюдается в Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом сообщает информационное агентство КазТАГ.

Фото из доступных источников
Мангистауская область вошла в число регионов страны, где больше всего земельных участков, выданных государством под частную собственность, не используются, сообщает КазТАГ.

- В Мангистау два миллиона гектаров - в частной собственности, но земля не используется, - сказал Азамат Курманов, главный эксперт отдела ценных бумаг АО «Информационно-учетный центр» на онлайн-обсуждении проблем, выявляемых космомониторингом земли.

Подобная ситуация, когда власти выдают земли предпринимателям, а в итоге эти участки пустуют, наблюдается также Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

По словам Азамата Курманова, всего в Казахстане насчитывается 25 миллионов гектаров пашни и порядка 80 миллионов гектаров пастбищ.

- Есть нормативы по приказу министра сельского хозяйства. Если ты имеешь одну голову скота, тебе, условно, нужно три гектара земли, - добавил Курманов.

Председатель коалиции защиты прав потребителей гражданского альянса Казахстана Мурат Абенов добавил, что космомониторинг позволяет выявлять, где земли используются рационально.

- Например, на юге Казахстана очень много земли для пастбищ, которые используются с высокой нагрузкой. Получается, эти земли рискуют в будущем остаться в худшем состоянии, чем земли, которые используются в меру, - отметил Абенов.



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